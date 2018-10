La crudité du langage des femmes d’aujourd’hui

Je suis un homme âgé de 85 ans qui a vu neiger et qui n’a jamais eu peur de ses opinions. J’ai toujours aimé les femmes et je les ai toujours considérées comme des êtres à protéger. Non pas qu’elles soient moins fortes que nous les hommes, mais comme dans mon jeune temps elles n’étaient pas assez puissantes pour se défendre comme aujourd’hui, il fallait que les mâles les protègent des prédateurs.

Ce préambule établi, je voudrais vous signaler que, maintenant, la situation semble basculer dans l’extrême opposé. Les femmes veulent s’arroger pas mal des pouvoirs du mâle et prennent tous les moyens pour y arriver. Je pourrais m’accommoder d’une telle prétention de leur part, mais il y a quelque chose qui me fatigue au plus haut point. Il s’agit de leur façon de dire les choses.

Elles emploient un vocabulaire masculin et utilisent des mots qui font tache dans leurs si jolies bouches. Comme si en même temps qu’elles deviennent boss à la place des hommes, elles en profitaient pour voler leur manière de s’exprimer. Les mots sortent drus de leur bouche et rien ne les gêne pour parler entre elles de sexe (pour ne pas dire de cul) dans les lieux publics ainsi que les restaurants.

Attablé avec un ami l’autre jour dans un charmant bistro du centre-ville, cinq jeunes et jolies femmes conversaient autour d’une table pas très loin de la nôtre. Ce que nous avons entendu nous a fait dresser les oreilles, pour ne pas dire friser les oreilles. Ces femmes parlaient ouvertement de sexe entre elles, et décrivaient à mots très clairs ce qu’elles entendaient par « avoir une bonne baise ».

Pour vous lire fréquemment, je sais que vous êtes en faveur de l’enseignement de la sexualité à l’école. Mais était-ce nécessaire que ces femmes donnent à tout l’entourage ce soir-là, et l’alcool aidant à voix haute en plus, une leçon de sexualité ? Un peu de retenue, mesdames, quand même ! Ce n’est pas parce que vous souhaitez devenir les égales des hommes que vous devez en copier les pires modèles.

Un homme âgé qui se respecte et respecte les femmes

Que l’on soit femme ou homme, aucun sexe n’est à l’abri de la vulgarité. Et il se peut que vous ayez eu comme voisines de tablée des personnes qui l’étaient. Mais c’est un fait que les femmes dans leur ensemble sont aujourd’hui plus ouvertes et en même temps plus directes dans leur langage qu’autrefois. La retenue qui prévalait toujours dans le discours féminin de ma jeunesse a fait place à une spontanéité pas toujours de bon aloi, je vous l’accorde.