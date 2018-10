La NFL reluque le talent québécois

Les équipes de la NFL s’intéressent de plus en plus aux joueurs québécois.

Un recruteur des Steelers de Pittsburgh était présent, samedi à Montréal, pour le match entre le Rouge et Or de l’Université Laval et les Stingers de Concordia. Le 8 septembre au CEPSUM, le directeur adjoint du personnel des Chiefs de Kansas City, Ryan Poles, était présent pour le match entre le Rouge et Or et les Carabins de l’Université de Montréal.

Poles s’était pointé à Québec en 2016 pour voir un entraînement de l’ailier rapproché Antony Auclair. Il avait par la suite assisté à la Coupe Dunsmore dans la métropole. Poles a été promu à deux reprises au cours de la dernière année.

« Du bon potentiel »

« Il y a du bon potentiel cette année au Québec en prévision du repêchage de la NFL, a souligné l’agent Sasha Ghavami. Des joueurs comme Mathieu Betts, Alexandre Savard, Samuel Thomassin, du Rouge et Or, Maurice Simba, des Stingers, et Régis Cibasu, des Carabins, suscitent de l’intérêt. Dans le passé, les recruteurs de la NFL ne venaient pas souvent au Canada, et c’est encourageant de constater que ça change. »

« Leur présence ne signifie pas automatiquement que les Québécois seront repêchés, signeront comme agent libre ou seront invités à un camp, mais les recruteurs font leurs devoirs et évaluent le talent disponible, poursuit Ghavami, qui représente les cinq espoirs.

« Les Chiefs ont eu du succès avec les Canadiens au cours des dernières années. Il y a Laurent Duvernay-Tardif qui est maintenant partant, et Ryan Hunter se retrouve sur l’équipe d’entraînement. Les Chiefs avaient également démontré beaucoup d’intérêt à l’endroit d’Antony Auclair il y a deux ans. Les Steelers avaient démontré de l’intérêt pour Régis l’an dernier et ils étaient présents à Québec pour le Pro Day d’Antony en 2017. »

L’ancien ailier rapproché du Rouge et Or avait finalement signé comme agent libre avec les Buccaneers de Tampa Bay.

Invité au mini camp des Bears de Chicago en mai dernier, le demi-inséré Cibasu sera admissible de nouveau au repêchage de la NFL, parce qu’il est revenu disputer sa cinquième saison avec les Carabins.

Betts ne change rien

Même s’il sait que des recruteurs de la NFL sont présents, Betts ne change pas son approche. « Ça ne change pas mon match, a mentionné l’ailier défensif étoile du Rouge et Or. Je ne me stresse pas avec la présence des recruteurs. C’est le fun qu’ils se déplacent, mais ils ont accès à nos films et ils verront mieux. Il y a eu plusieurs bons joueurs dans le RSEQ au cours des dernières années et tant mieux si on peut obtenir de la visibilité. »

Lors des visites des Chiefs et des Steelers, les recruteurs ont rencontré l’entraîneur-chef Glen Constantin pour en apprendre davantage sur Betts.

Des équipes de la NFL seront-elles présentes à Québec, dimanche prochain, pour le duel au sommet entre le Rouge et Or et les Carabins ? « Il n’y a pas de confirmation pour le moment », a précisé Ghavami.

Dansereau-Leclerc a saisi ses opportunités

Antoine Dansereau-Leclerc a frappé en relève deux fois plutôt qu’une dans la victoire de 53-2 du Rouge et Or de l’Université Laval face aux Stingers de Concordia, samedi à Montréal.

En uniforme lors de quatre des cinq premières parties, le receveur de première année a été beaucoup plus occupé, samedi. Dansereau-Leclerc a tout d’abord remplacé Vincent Breton-Robert comme retourneur après que ce dernier s’est fait solidement frapper par Samuel Brodrique avant de prendre la place de l’ailier espacé Marc-Antoine Pivin qui était ennuyé par une blessure à un doigt.

« Il y avait un petit stress au début, mais il est complètement disparu après mon premier retour, a raconté le produit du CNDF. Je suis embarqué à froid, mais on se prépare pour ce genre de situation. Parce que des coéquipiers ont subi de petites blessures, j’ai obtenu des opportunités et j’ai pu faire quelques beaux jeux. J’ai vraiment aimé ça. On vit pour obtenir des opportunités comme ça. »

Dansereau-Leclerc a brisé la glace. « J’ai capté ma première passe (une réception de 4 verges) en carrière et c’était super le fun, a-t-il souligné. J’ai aussi réussi de beaux retours et nous avons remporté une belle victoire d’équipe. »

L’étudiant en administration des affaires a notamment réussi un retour de 36 verges au troisième quart, qui a ouvert la voie au touché de Philippe Lessard-Vézina trois jeux plus tard sur une course de 12 verges.

« Toujours prêt »

Même s’il n’a raté que le match face aux Redmen de McGill, Dansereau-Leclerc devait se contenter de son rôle de teneur.

« Je suis toujours prêt, peu importe mon rôle. Après la blessure de Christian Dallaire contre Concordia, je l’ai remplacé comme teneur. J’ai de bonnes mains. Il y a une belle chimie avec le botteur David Côté avec qui j’ai joué au CNDF. L’exécution est bonne, mais ce n’est pas un travail difficile. »