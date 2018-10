Le Drakkar veut poursuivre sa lancée

BAIE-COMEAU | De retour à la maison après un voyage productif à l’étranger, le Drakkar de Baie-Comeau tentera de poursuivre son bon travail à domicile mardi soir, alors qu’il recevra la visite du Phœnix de Sherbrooke au centre Henry-Leonard.

Après une récolte de trois points sur une possibilité de quatre sur la route, les meneurs au classement général (fiche de 4-0-0-1) seront en quête d’un cinquième gain en six rencontres depuis le début du calendrier.

Victimes d’un revers de 4-3 en fusillade lors de leur récente sortie, les Nord-Côtiers souhaitent retrouver rapidement le chemin de la victoire grâce à ce premier match d’une série de trois à la maison.

Inspirés en attaque par le Russe Ivan Chekhovich (sélectionné comme le joueur par excellence de la dernière semaine), les membres de l’équipage connaissent un de leurs meilleurs débuts de saison depuis plusieurs années.

L’habile numéro 13 se veut l’une des raisons de ce bon départ comme en témoigne sa fiche de huit points (quatre buts et quatre passes) au cours de ses trois derniers matchs.

« Il est affamé »

Le patineur de 19 ans trône actuellement au sommet des pointeurs du circuit Courteau avec 11 points. Son compatriote Yaroslav Alexeyev, auteur d’un tour du chapeau dans le récent revers, domine les francs-tireurs avec cinq buts.

« Ce sont des amis de longue date qui se retrouvent et qui se complètent très bien sur la patinoire. Ivan [Chekhovich] joue du très gros hockey. Il est affamé et veut toujours en faire plus quand il saute sur la glace », a reconnu le pilote Martin Bernard.

Propriété des Sharks de San Jose, le vétéran ailier gauche ne donne pas l’impression de vouloir ralentir la cadence. Au cours de cette semaine productive, Chekhovich a participé à 53 % (8 buts sur 15) des filets inscrits par son équipe.