Le Parti québécois éclipsé de la Capitale-Nationale

Le Parti québécois n’aura pas survécu au départ d’Agnès Maltais et se voit totalement balayé de la grande région de Québec.

Le parti qui veut faire de Québec la capitale d’un pays s’est fait montrer la porte par les électeurs de la région. Le député le plus près de l’Assemblée nationale se trouvant à Jonquière, à quelque 200 km de Québec.

Troisième dans le comté de Taschereau avec 18 % des voix, la candidate Diane Lavallée s’est présentée «sereine» au rassemblement du PQ à Québec avec l’ancienne députée Agnès Maltais. Mme Lavallée a longuement remercié l’ancienne députée pour sa «générosité» et sa disponibilité» malgré la défaite.



Volonté de changement

Quant à l’ancienne ministre péquiste, elle n’a pas voulu s’avancer sur les leçons à tirer de l’absence complète du Parti québécois dans la grande région de Québec parlant simplement du désir de changement. «Il y avait une volonté de changement qui nous affecte nous aussi», a dit Mme Maltais.

Reste qu’avec l’élection d’un parti souverainiste dans Taschereau et la solidaire Catherine Dorion, Agnès Maltais souhaite que les indépendantistes se parlent.



«Si les souverainistes ne s’unissent pas, s’ils continuent à se diviser on ne réussira pas à faire du Québec un pays», a dit celle qui continuera à être militante.

Non seulement le PQ a été éclipsé de Québec, mais aucun candidat n’a réussi à faire une seconde place. Outre Mme Lavallée, Nathalie Leclerc dans Charlevoix-Côte-De-Beaupré a fait une troisième place et près de 17 % des voix.