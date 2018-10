Les bureaux de vote sont fermés

Les bureaux de vote sont maintenant fermés. Les Québécois sauront au cours des prochaines heures qui dirigera le Québec.

À 16 h, lundi, le taux de participation était de 41,2 %, indiquait le Directeur général des élections. Il s’agit d’un taux assez faible, puisqu’en 2014, à 15 h, il était déjà de 41,7 %,

Ce n’est pourtant pas faute d’avoir une lutte serrée dans plusieurs circonscriptions, où chacun des votes peut avoir un impact sur le résultat.

Si la Coalition avenir Québec (CAQ) de François Legault est pressentie pour remporter cette élection, rien n’est encore joué; le Parti libéral du Québec (PLQ) de Philippe Couillard pourrait réalistement obtenir un second mandat à la tête de la province.

Selon le plus récent sondage Léger/Le Journal, la CAQ et le PLQ sont presque à égalité dans les intentions de vote, avec 32 % et 30 % des appuis, respectivement. La popularité de la CAQ chez les francophones lui donne cependant une longueur d’avance sur son adversaire libéral en termes de sièges.

Quant au Parti québécois de Jean-François Lisée, il voudra éviter l’hécatombe appréhendée, après une campagne électorale en dents de scie.

Sans réellement aspirer au pouvoir, Québec solidaire pourrait doubler, voire tripler sa mince députation et faire une percée hors de l’île de Montréal. Des sièges au centre-ville de Québec et de Sherbrooke seraient notamment prenables.

À la dissolution de la chambre, le 23 août dernier, le PLQ avait 68 députés; le PQ, 28; la CAQ, 21; QS, 3 et cinq députés étaient indépendants.