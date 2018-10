Après 39 jours de campagne et une précampagne encore plus longue, c’est aujourd’hui que les Québécois sont appelés aux urnes pour élire leur député et, par extension, leur gouvernement.

Quelque 940 candidats se livrent une féroce bataille, dans ce qui pourrait bien être l’élection la plus serrée que le Québec ait connue. En effet, selon le plus récent sondage Léger/Le Journal, la Coalition avenir Québec de François Legault et le Parti libéral du Québec de Philippe Couillard sont presque à égalité dans les intentions de vote, avec 32 % et 30 % des appuis, respectivement.

Le Parti québécois de Jean-François Lisée et Québec solidaire de Manon Massé voudront également tirer leur épingle du jeu ; le premier espérant éviter la catastrophe redoutée, le second ayant confiance de doubler, voire tripler sa députation.

Voici les chiffres clés de ce scrutin au potentiel historique, ainsi que le portrait de l’Assemblée nationale à la dissolution de la chambre.

Statistiques sur l’élection

Nombre de candidats, tous partis confondus : 940

Nombre de circonscriptions à pourvoir : 125

Nombre d’urnes : Plus ou moins 30 000

Nombre de locaux électoraux : Plus de 3600

Poids électoral...

Des baby-boomers : 1/3

Des 18 à 39 ans : 1/3

De la génération X : 1/3

Source : Directeur général des élections du Québec