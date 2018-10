Les libéraux ont gagné.

Peu importe qui l'emporte ce soir, la campagne qui se clôt témoigne d'une victoire éclatante des libéraux.

Aucun grand projet, seulement des promesses clientélistes ciblant des groupes précis. Que des «vraies affaires», aucune idée d'envergure pour l'avenir.

Aucun débat sur le «pourquoi», seulement une discussion sur le «comment».

Aucun affrontement entre visions, uniquement une confrontation entre les manières d'administrer à la petite semaine.

Fini le temps du sens de l'État, place à la gestion comptable. Plus de citoyens, seulement des clients.

Tournons la page sur le politique, bonjour le technique.

Cette élection a montré que les libéraux sont profondément parvenus à leurs fins: ils ont bel et bien réussi à ce que l'État québécois renonce à incarner notre nation et à porter sa spécificité et ne soit plus qu'un comptoir administratif.

15 ans d'efforts s'avèrent couronnés de succès.