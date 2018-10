Les meilleurs films et séries à regarder bien au chaud dans votre salon ce mois-ci

En collaboration avec

C’est officiel. Les beaux jours d’été sont derrière nous. Enfin, on peut rester couché sur notre sofa avec un bol de popcorn et écouter nos séries préférées pendant que notre chien ronfle sur le tapis. Et tout ça, sans culpabilité: il pleut dehors! Ou il fait trop froid. Ou il vente trop.

(Insérez ici votre excuse favorite).

La vidéo sur demande (VOD) permet de visionner des films et des séries en rafale quand vous voulez, où vous voulez. Tous les mois, Club illico rassemble un catalogue touffu de productions québécoises exclusives, de longs-métrages d’envergure internationale et de séries télé de haut calibre. Du nouveau contenu est ajouté à la plateforme chaque semaine – et il est en français!

Voici nos suggestions de films et de séries à consommer sans modération pendant tout le mois d’octobre!

Série de science-fiction

Résumer une série de science-fiction, c’est toujours difficile. Dans The Expanse, on suit les péripéties d’un détective intergalactique et d’un capitaine de navire spatial tandis qu’ils sillonnent le système solaire afin de combattre des mécréants qui tentent de détruire l’humanité. Rien de moins.

Cette troisième saison pleine de rebondissements est, selon les critiques, la meilleure depuis le début de la série.

P.-S. Vous avez manqué les deux premiers volets? Ils sont disponibles sur Club illico.

Drame avec Sophie Desmarais, David Boutin et Isabel Richer

Ce mélodrame québécois a pris l’affiche en 2011. Comme il n’est pas resté en salles très longtemps, Club illico nous offre le film en VOD pour qu’on puisse se rattraper. Le long-métrage raconte l’histoire de Pierre, un éboueur au passé trouble qui prend sous son aile Ève, une jeune junkie aux prises avec de graves problèmes sociaux.

Bien que les sujets abordés soient difficiles (prostitution, drogue, gangs de rue), le film les traite avec réalisme et les acteurs livrent des performances brutes qui font passer la pilule plus facilement.

TV5

Série documentaire

On oublie souvent que les grandes villes du monde se sont érigées au bord de voies navigables pour faciliter les échanges commerciaux et les mouvements de population. La série documentaire Ports d’attache nous le rappelle en présentant de manière sympathique les villes portuaires des quatre coins du monde.

Accompagné de la renommée photographe Heidi Hollinger, on parcourt le globe afin de découvrir ce qui fait la spécificité de ces diverses métropoles. Ce mois-ci, Club illico nous offre les épisodes Panama, capitale du pays du même nom, et Los Angeles, la ville-soleil des États-Unis. De quoi donner envie d’embarquer sur un cargo!

Film d’animation avec Charlize Theron, Art Parkinson et Ralph Fiennes

Les films d’animation, ce n’est plus seulement pour les enfants. Des studios de haut calibre produisent désormais des films époustouflants qui présentent des trames narratives juste assez complexes pour plaire aux petits comme aux grands. C’est le cas de Kubo et l’épée magique, un long-métrage d’aventure qui a récolté deux nominations aux Oscars l’année dernière.

Kubo, un jeune conteur japonais, voit sa vie bouleversée quand il invoque accidentellement un démon ancestral. Commence alors une épopée palpitante qui mènera le héros à percer le secret de la disparition de son père, le plus grand samouraï que la terre ait connu.

Série de télé-réalité

Que vous suiviez XOXO par curiosité, par envie ou par plaisir coupable, vous pouvez rattraper tous les épisodes manqués sur Club illico (ou écouter la série en rafale!). Quels célibataires remporteront les défis hebdomadaires? Quel compte Instagram devra-t-on unfollow cette semaine? Quelle crise éclatera pendant l’épisode du mercredi? Quelle soirée des conseillers sera la plus croustillante?

Ça reste à suivre!

