Matane-Matapédia: des boîtes de scrutin échappées pendant le transport

MATANE | Des boîtes remplies de bulletins de vote par anticipation sont tombées sur la route 195, dans le comté de Matane-Matapédia, dimanche soir, après que la porte de la boîte du camion les transportant se soit ouverte durant le transport.



Le conducteur du camion et son passager ne se sont pas rendu compte que la porte s’était ouverte, laissant tomber neuf boîtes qui contenaient en majorité des bulletins de vote par anticipation. La porte s’est ouverte après que le camion soit passé sur un trou dans un déplacement entre Matane et Amqui, sur la route 195, en fin de journée dimanche.

L’incident serait survenu à la hauteur de Saint-Vianney vers 17 h 30. À 18 h 30, un citoyen a contacté le directeur du bureau de scrutin pour l’en informer. Ce dernier a appelé la Sûreté du Québec pour obtenir de l’assistance durant la période de récupération des boîtes et papiers.



«L’entièreté du matériel a été récupérée», a confirmé Julie St-Arnaud, porte-parole au Directeur général des élections du Québec (DGEQ). Les bulletins de vote étaient dans des enveloppes scellées et aucune n’a été ouverte. Les papiers retrouvés étaient vierges.



«La majorité des boîtes étaient intactes, il y a une boîte qui visiblement avait été frappée par un véhicule. Elle était brisée et on a retrouvé toutes les enveloppes encore sous scellées. Tous les votes par anticipation ont été retrouvés», a ajouté Mme St-Arnaud.



Mélanie Gallant, témoin avec qui Le Journal a échangé, dit avoir vu des boîtes de scrutin sur un kilomètre, le long de la route 195. Certaines boîtes avaient été écrasées et des papiers étaient éparpillés le long du chemin. Des citoyens tentaient alors de rassembler les boîtes et papiers.

Selon toute vraisemblance, la poignée de la porte de la boîte du camion aurait été mal bloquée.



Selon la porte-parole du DGEQ, l’incident n’a pas affecté le déroulement du vote de lundi.