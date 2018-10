NASCAR Pinty’s: satisfaction partielle pour Donald Theetge

Deux jours après la conclusion de sa première année à plein temps en NASCAR Pinty’s, Donald Theetge éprouvait des sentiments partagés par rapport à ses résultats en raison de sa septième position obtenue au classement des pilotes.

Le pilote de Boischatel a terminé sur la deuxième marche du podium lors de la dernière épreuve de la saison disputée samedi soir sur l’ovale du Jukasa Motor Speedway, près d’Hamilton, après s’être battu jusqu’à la fin pour la victoire avec le vétéran D.J. Kennington, qui a paradé dans le cercle des vainqueurs pour la première fois en cinq ans.

«Je voulais gagner et je pense que j’avais la voiture à battre. Quand nous avons pris la première position, la voiture allait de mieux en mieux et était réellement solide. Nous étions rapides sur les longues distances, mais les nombreux accidents nous ont fait mal», a-t-il expliqué.

Deux courses coûteuses

La saison 2018 constituait une première pour Theetge au sein de la série canadienne de NASCAR après avoir effectué des apparitions uniquement sur ovale l’année précédente.

Même s’il est devenu le plus vieux pilote de la série à 51 ans à remporter une course au mois de juillet, à Saskatoon, Theetge aurait souhaité faire preuve de plus de régularité tout au long du calendrier.

«On voulait finir dans les cinq premiers et gagner une course. On a gagné une course cette année, mais je suis un peu déçu au niveau du championnat des pilotes. J’espérais mieux que ça. Il y a deux courses où j’ai été pénalisé dans les points parce qu’on n’a pas fini à cause d’un bris mécanique et d’une crevaison. Mis à part ça, je crois qu’on a eu une bonne saison», a-t-il mentionné en entrevue téléphonique avec Le Journal.

C’est Louis-Philippe Dumoulin, de Trois-Rivières, qui a été couronné champion de la série Pinty’s pour la deuxième fois de sa carrière.

En réflexion

Theetge ne sait pas encore s’il poursuivra l’aventure avec l’écurie 22 Racing Team de Scott Steckly l’an prochain.

«J’ai parlé avec le propriétaire de l’écurie samedi pour voir ce qu’il voulait faire et s’il était intéressé [à ce que je revienne]. On va se reparler. J’aimerais peut-être revenir, mais honnêtement, je ne sais pas quoi te répondre. Je veux décanter tout ça et je devrais prendre une décision dans le mois qui vient», a convenu l’ancienne gloire de la série ACT.