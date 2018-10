Paul Desmarais ciblé dans un livre

Photo d'archives, AFP

« On est au cœur de ce qui fonde le capitalisme financier. Les milliardaires et les stars de l’investissement privé poursuivent deux buts qui participent à leur enrichissement : échapper à la fiscalité et bénéficier, partout où c’est possible, et sans que ça en ait l’air, de l’argent public. Albert Frère et Paul Desmarais sont des orfèvres en la matière. Ils savent flairer la bonne affaire. Pour la réussir, ils ont besoin d’appuis dans l’appareil d’État », écrivent Catherine Le Gall et Denis Robert dans Les Prédateurs, publié aux éditions du Cherche Midi.