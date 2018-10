PLQ, patronat et les bibittes nuisibles

PLQ et patronat font la paire

Paroles de Couillard et de ses ministres : il faut absolument, au nom fallacieux de la compétitivité des entreprises québécoises, baisser leurs impôts et taxes, les gaver davantage d’aides gouvernementales, abolir les règlements qui briment leur liberté pour plutôt s’en remettre à leur rigoureuse autodiscipline et à leur code d’éthique. Oh, oh, il ne faut surtout pas augmenter le salaire minimum à 15 $ l’heure, sinon elles vont toutes faire faillite que disent les économistes affranchis à la cause patronale et du PLQ. Il faut utiliser le principe de l’utilisateur-payeur pour la population qui veut avoir recours à ses services publics, des vaches sacrées qui coûtent toujours trop cher pour les boss, mais ne pas l’appliquer pour le patronat quand il pollue l’eau, l’air, les sols qu’il contamine à coups de milliards de dollars tout en ayant l’amabilité de refiler la facture de décontamination au peuple et interdire que la faune et la flore viennent stopper le développement économique.

À bas l’environnement

Tiens, en 2013, les forestières du Québec, qui ont toujours les faveurs du PLQ et la permission de tout faire et d’être subventionnées à tour de bras, l’ont demandé et, surprise, l’ont obtenu : « Trop de développement durable nuit au développement économique » (Le Devoir, 19 novembre 2013). Le PLQ a entendu le langoureux appel des papetières qui ont alors obtenu le droit de procéder à des coupes à blanc de plus en plus près de zones résidentielles et de parcs nationaux, de faire disparaître de la « map » les caribous forestiers et de pratiquement ne rien payer en droits de coupe pour plutôt avoir le droit légitime de recevoir des milliards de dollars en fonds publics. La « joke » est que les forestières parlent de « développement durable » comme s’il y en avait déjà eu au Québec.

C’est connu, le PLQ et encore plus la CAQ aiment beaucoup les pétrolières, qui financent les partis politiques et embauchent des députés défaits aux élections ou qui se sont retirés pour une job plus payante : « Plus d’économie et moins d’environnement, demandent les pétrolières » (La Presse, 13 mai 2011). Les préposés libéraux à la clientèle patronale ont répondu présents et ont autorisé les pétrolières à œuvrer et à manœuvrer dans les lacs et rivières, les terres agricoles, les milieux humides, les réserves fauniques.

Tout ça pour vous dire que le patronat, le PLQ et la CAQ ont la même devise telle que formulée par l’Alliance des manufacturiers et des exportateurs du Québec : « Les coûts de l’environnement ne doivent pas nuire à la compétitivité des entreprises » (Le Devoir, 13 octobre 1999). Et aussi : « Le patronat ne veut pas d’une loi sur le développement durable » (Le Devoir, 16 août 2005). Comme il n’y a pas de développement durable, il n’y a donc pas besoin de voter des lois à cet effet, qu’a déjà dit le poète.

La grenouille et le PLQ

Fidèle à ses commanditaires, Couillard a autorisé en 2016 la construction d’un gros projet immobilier même si c’est dans un milieu humide et même si ça menace la survie d’une espèce de grenouille en voie d’extinction. « No problem, business first » que dit l’autre poète. Mais grâce à Justin Trudeau : « La rainette faux-grillon met fin à un projet immobilier » (Le Devoir, 10 juillet 2018).

Aie, le PLQ a la grenouille bien loin dans ses « vraies affaires » et Couillard est outré et insulté que le fédéral soit intervenu pour sauver la grenouille : « Rainette faux-grillon. Québec (PLQ) pourfend l’opération de sauvetage du fédéral » (Le Devoir, 23 juin 2016). À l’instar des libéraux, le patronat s’inquiète que l’on stoppe la construction d’un beau projet immobilier, créateur de richesse qu’il dit, dans un milieu humide, pour préserver la survie d’une grenouille : « La protection d’une petite grenouille inquiète les constructeurs québécois » (Le Devoir, 28 juin 2016). Eh, oh, il faut respecter que la grenouille disparaisse à tout jamais de façon tout à fait « naturelle » en raison de l’application obligatoire des lois « naturelles » du marché. En d’autres mots, lesdites lois naturelles du marché priment sur les lois naturelles propres à la faune, à la flore, etc.

Le caribou forestier et le PLQ

Le caribou menacé d’extinction, pis quoi? Il est où le problème que nous dit le couple patronat-PLQ »? « Le caribou forestier menacé. Le Québec doit modifier sa méthode d’exploitation de la forêt, estime le forestier en chef » (La Presse, 13 mai 2015). Évidemment que le PLQ ne changera rien, bien au contraire. « L’habitat du caribou assiégé. Des compagnies forestières accusées d’avoir violé leur propre moratoire dans la forêt boréale » (Le Journal de Montréal, 15 août 2017). Leur propre moratoire n’était qu’une blague. Encore une fois, le PLQ ne voulait pas légiférer pour protéger le caribou forestier et s’en était hypocritement remis à l’autoréglementation des forestières sachant très bien à l’avance qu’elles ne feraient rien : « Caribou des bois. L’industrie forestière s’inquiète de la stratégie de protection » (Le Devoir, 5 août 2017). Comme s’il y avait déjà eu l’ombre d’un soupçon de l’élaboration d’une politique de protection des caribous émanant du PLQ. Mentant éhontément et disant qu’il n’avait rien à faire, que les papetières n’y étaient pour rien et que son extinction relevait de phénomènes naturels : « Québec (PLQ) laissera les caribous de Val-d’Or (et d’ailleurs) disparaître » (Le Devoir, 9 mars 2018).

Le béluga et le PLQ

« Les bélugas en voie de disparaitre » (Le Devoir, 2 décembre 2014). Pis « so what? » que dit le patronat et « what is the problem » que disent Couillard qui adore parler anglais, et le PLQ? Comme les vraies affaires priment pour le PLQ et leurs patrons : « Québec (PLQ) veut développer le port de Cacouna. La zone qui abrite la pouponnière de bélugas du Saint-Laurent pourrait accueillir une zone industrialo-portuaire » (Le Devoir, 22 juin 2016). Encore mieux de la part du PLQ l’écolo : « Feu vert aux forages (en plus du port) à Cacouna. Fin du sursis (mais de quel pseudo-sursis parle-t-on?) pour les bélugas » (Le Journal de Montréal, 22 août 2014). Pas question d’irriter outre mesure les pétrolières avec des lois et des règlements environnementaux à respecter : « Forages à Cacouna. Québec (PLQ) s’en remet à TransCanada » (Le Devoir, 30 août 2014). Il ne faut pas oublier que TransCanada compte de nombreux lobbyistes même libéraux : « 26 lobbyistes engagés pour promouvoir le projet Cacouna » (L’Aut’journal, novembre 2014).

« Port pétrolier à Cacouna. Couillard rabroué par les écologistes » (Le Devoir, 25 septembre 2014). Bah, pas bien grave, c’est juste des écologistes qui, de toute façon, chialent tout le temps. Et puis : « Le port pétrolier de Cacouna rejeté par une majorité de Québécois » (Le Devoir, 24 novembre 2014). Bah, démocratie, majorité, bien commun, intérêt supérieur de la collectivité, etc., c’est bien beau, mais pour Couillard seuls comptent son point de vue et l’opinion de ses amis : « Non, la majorité n’a pas toujours raison. Le courage politique consiste à affirmer et à maintenir des positions différentes (de la majorité, mais conformes à une petite minorité) si elles s’appuient sur des principes profonds » (La Presse, 12 janvier 2013). Moi je suis plus capable de l’entendre parler de « principes profonds » (comme s’il en avait), mais ça ne me tente pas Legault non plus.

Bravo encore une fois à Justin Trudeau d’avoir été à l’encontre du laissez-faire de Couillard et du PLQ afin d’assainir la survie du béluga : « Les bélugas en péril forcent l’arrêt des travaux à Cacouna (grâce à l’intervention du fédéral) » (Le Journal de Montréal, 2 décembre 2014). Et en plus du gouvernement fédéral : « La cour fait cesser les forages à Cacouna et le jugement critique la décision du PLQ (Québec) en faveur de TransCanada » (Le Devoir, 24 septembre 2014). Et encore grâce au parti libéral du Canada : « Une très bonne nouvelle pour les bélugas du fleuve. Le règlement fédéral sur les mammifères marins a été modifié » (Le Devoir, 13 juillet 2018).

Les taureaux et Couillard

Dans les rodéos, et encore plus dans celui de Saint-Tite, on dit assurer le bien-être et la sécurité aux animaux. Présent à Saint-Tite, Philippe a promis la douce continuité des rodéos et s’est exclamé, presque en pleurant : « On peut-tu avoir du plaisir ensemble au Québec ». Avoir du plaisir, pour certains, au détriment de la nature, des animaux et du monde, comme ses mesures d’austérité ont tellement procuré du plaisir.

Pour la planète, pour l’environnement, pour l’eau, pour vos enfants, vos petits-enfants, la CAQ et le PLQ ne sont pas des choix, ce sont des destructions. Vous ne pourrez jamais dire que je ne vous ai pas averti, la CAQ n’est en rien un changement au PLQ. Vous n’aurez que vous à blâmer devant la grande désolation qui nous attend avec ces deux partis.