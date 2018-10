Proulx, seul survivant du Parti libéral à Québec

La forteresse rouge de Jean-Talon a résisté, lundi soir, à l’assaut des troupes de François Legault à Québec. Sébastien Proulx est le seul libéral de la région qui a sauvé son siège à l’Assemblée nationale.

Le ministre sortant de l’Éducation a sauvé en quelque sorte l’honneur du PLQ en évitant à son parti l’humiliation d’être complètement rayé de la carte régionale.

La circonscription de Jean-Talon, rouge depuis 1966, fera désormais office de village gaulois libéral à Québec, étant encerclé par des députés de la Coalition avenir Québec et de Québec solidaire.

L’ambiance était loin d’être à la fête au rassemblement régional du Parti libéral à l’Hôtel Plaza. L’annonce du réseau TVA, qui a prédit un gouvernement caquiste dès 20 h 15, a semé la consternation dans la salle où étaient réunis une poignée de militants.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Le seul moment de réjouissance locale est survenu lorsque la victoire de Sébastien Proulx a été confirmée au micro par l’animatrice de la soirée, qui se rabattait la plupart du temps sur les gains libéraux à l’extérieur de la région.

Fier du bilan de son parti

À son arrivée en fin de soirée, celui qui occupe aussi le poste de ministre responsable de la région de Québec a été chaudement applaudi.

Il s’est dit « touché » par le soutien des électeurs de Jean-Talon, puis il a salué ses collègues défaits qui n’ont pas à rougir de leur bilan, selon lui, ni à Québec ni au Québec.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Interrogé sur la déconfiture de son parti, il était toutefois à court d’explications. « Ce soir [lundi], ce n’est pas le temps des réponses, c’est la soirée des questions. On va prendre acte de ce qui s’est passé [...] Ce n’est pas le temps de commencer à chercher c’est de la faute à qui. Moi, je respecte le jugement des gens », a-t-il déclaré.

Intéressé par la chefferie ?

M. Proulx a dit vouloir jouer son rôle dans l’opposition officielle avec « dignité ». Quant à une éventuelle course à la chefferie, si M. Couillard devait démissionner, le député de Jean-Talon n’a jamais voulu dire s’il était intéressé.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

« Écoutez, moi, je ne suis pas là du tout. M. Couillard est le chef du Parti libéral. Moi, je suis de retour en politique en raison de M. Couillard, c’est un homme extraordinaire, qui a bien servi le Québec, d’une grande intelligence et qui aime passionnément le Québec. Je veux lui dire que ç’a été un honneur de servir à ses côtés, et s’il décide de rester, on va travailler avec lui. Je lui laisse ses moments de réflexion. »