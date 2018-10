Prouvons-leur qu’ils ont tort !

Salut le jeune ! C’est jour de vote ! Si je t’écris aujourd’hui, c’est parce que je crois que tu t’informes et que tu n’es pas amorphe. Des plus vieux, des cyniques, des chroniqueurs et des politiciens aiment croire le contraire. C’est le temps de leur prouver qu’ils ont tort.

Je connais toutes tes excuses pour ne pas aller au bureau de vote. « Je ne suis pas assez informé pour voter », « personne ne me représente vraiment », « la démocratie, c’est comme un combat de lutte, tout est arrangé » et autres bêtises qui ne servent qu’à te déresponsabiliser.

Je sais aussi que tu as essayé de t’intéresser à l’élection. Tout comme moi, tu as trouvé que la campagne a été fade et ennuyante.

Sans véritable projet de société, nous n’avons eu aucune réponse autre que « pas tellement » à nos questions.

Mais tu sais, la politique ne s’arrête pas aux engueulades habituelles de nos élu(e)s, aux débats cacophoniques, aux promesses brisées et à la langue de bois.

C’est ce qui détermine ton avenir et celui de tes enfants.

Fais-toi entendre

Avec l’abandon de la question nationale, qui élevait jadis notre débat politique, et le manque d’audace des partis à parler d’environnement, la campagne ne t’a pas fait rêver. Pareil pour moi.

Par contre, chaque campagne électorale a son importance. Les décisions du prochain gouvernement auront un impact décisif sur le reste de ta vie. En ne votant pas, tu laisses encore les plus vieux décider de ton avenir. Ce n’est pas ce que tu souhaites, j’en suis certain !

Se soucier de son avenir

Tu te soucies de l’environnement et tu peines à croire que l’exploitation pétrolière et gazière soit encore permise sur notre territoire au 21e siècle ? Alors va voter !

Tu es fier que le Québec soit la plus grande contrée au monde où on parle français et tu t’inquiètes de l’anglicisation rapide de Montréal sous le signe du Bonjour, Hi ? Alors va voter !

Tu es tanné d’entendre que la moitié des écoles du Québec sont en mauvais état et que c’est le cash qui détermine si tu peux accéder à l’université ? Alors va voter !

Tu crains d’être dirigé par un populiste à la Trump ou Ford? Alors va voter !

Et si tu n’es pas d’accord avec ce que je viens d’écrire, va quand même voter. C’est ça le carburant à la démocratie : des visions divergentes et légitimes qui s’affrontent.

Ne soyez pas silencieux

Tu sais, les dirigeants aiment la jeunesse surtout quand elle est calme et silencieuse. On nous apprécie encore plus quand on ne questionne ni ne bouscule pas les vieilles habitudes et les vieilles certitudes.

Si tu déranges, on te dira de te taire. Ne les écoute surtout pas. Des jeunes qui se la ferment sont signes d’une société à bout du souffle.

Aux États-Unis, ce pays aux soins palliatifs, on dit souvent que ce sont les plus vieux qui ont élu Donald Trump. Ce sont en fait les jeunes, par leur absence de participation, qui ont porté au pouvoir ce président rétrograde et dangereux !

Bref, mon ami, si tu désires être entendu et vivre dans une société qui te représente un peu plus, va voter !

C’est l’exercice fondamental sur lequel repose notre démocratie, aussi imparfaite et frustrante qu’elle puisse l’être.

Alors, qu'est-ce que tu attends pour faire entendre ta voix?

Bon vote !