Riley Keough, la petite-fille d’Elvis Presley, jouera dans Riverdale et voici TOUT ce que vous devez savoir

Riverdale ne cesse de nous surprendre et d’ajouter des acteurs qu’on adore à sa distribution. La dernière addition: Riley Keough, la petite fille d’Elvis Presley! #OMG

Riley est une actrice américaine de 29 ans que vous connaissez probablement grâce à ses rôles dans Magic Mike, Logan Lucky ou encore Mad Max: Fury Road avec Charlize Theron.

Rappelons-nous que sa maman Lisa Marie Presley est la fille d’Elvis, rien de moins!

Ses meilleures amies sont Dakota Johnson de 50 Shades of Grey et Laura Harrier du dernier Spider-Man.

En mars 2018, Riley a pris son destin en main et a tweeté: «Je veux simplement jouer dans Riverdale». Eh bien, son rêve s’est finalement réalisé!

I just want to be cast in Riverdale — Riley Keough (@RileyKeough) 6 mars 2018

On ne sait pas encore grand-chose sur son personnage, mais on connaît son nom: Laurie Lake. On la décrit comme une «farm girl» mystérieuse... intrigant!

La rumeur veut que dans cet épisode, Archie et Jughead s’égarent et se retrouvent sur la ferme où Laurie Lake habite.

Nos deux garçons préférés croient être en sécurité, mais ils se trompent. Laurie est potentiellement très dangereuse.

On a tellement hâte de voir l’épisode et on espère que son personnage deviendra important!

Riverdale Saison 3 débutera sur Netflix le 10 octobre et Riley sera également dans le film d’horreur Hold the Dark sur Netflix très bientôt!

