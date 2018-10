Présenté tous les deux ans, le Salon industriel de Québec est un événement incontournable pour mieux comprendre les dernières tendances dans le domaine manufacturier. Machinerie, équipement et outils de tous formats pourront être vus et découverts sur place.

Le Centre de foires d’ExpoCité présentera 125 000 pi² d’exposition où pourront se rencontrer les entreprises d’ici et d’ailleurs au pays. Le Salon industriel de Québec, une présentation du Groupe Pageau, réunit plus de 500 exposants et experts, et plus de 5000 personnes sont attendues au cours des prochains jours. https://salonsindustriels.com/salon/siq2018/.

Tout un 20e anniversaire

Photo courtoisie

La Fondation JM Béland a tenu, le 19 septembre au Capitole de Québec, sa 20e soirée-bénéfice. Avec des profits de 70 000 $ lors de cette soirée, c’est plus de 1 M$ qui ont été amassés en 20 ans au profit des enfants défavorisés et des enfants porteurs d’un implant cochléaire. De gauche à droite, sur la photo : Alain Archibald, Fernand Desgagnés, Mario Lavoie, Diane Béland, Jean-Maurice Béland, Jacques Lefrançois, Marc-André Lachance, Marie-Ann Lavoie, Carole Roy et Sébastien Paradis (absent sur la photo, Louis Philippe Leclerc).

Équipe Garneau

Photo courtoisie

Louis Garneau (à gauche sur la photo) m’annonce la nomination de Martin Trudel (à droite) à titre de leader exécutif, ventes et marketing. Martin sera responsable de la direction stratégique des marques Garneau, Sugoi et Sombrio, et supervisera le développement des affaires ainsi que toutes nouvelles opportunités créant des solutions sur mesure pour les besoins clients au plan mondial. Martin, figure connue de l’industrie du sport avec plus de 20 ans d’expérience, a débuté sa carrière chez Salomon au Canada, assumant par la suite des responsabilités pour le territoire nord-américain chez UTC Sports. Il a ensuite été nommé vice-président chez Coalision, et plus récemment, chez Lolë où il supervisait les ventes, le marketing B2B et le développement commercial.

60 ans

Photo courtoisie

Bonne fête à René Roy de Saint-Raphaël (Bellechasse) qui célèbre aujourd’hui son 60e anniversaire de naissance. René est père de 3 filles et grand-père de 4 petits-enfants. Sur cette photo, il est entouré de sa famille.

Nouveau défi

Photo courtoisie

André Drolet, (photo) ex-député de Jean-Lesage (2008-2018), est officiellement, depuis hier, directeur du développement des affaires au Groupe Daigle à Québec. André représentera les concessions du Groupe Daigle composé de Beauport Hyundai, Beauport Mazda, Genesis de Québec, Maison Chrysler/Fiat de Charlesbourg et St-Nicolas Hyundai. Le Groupe Daigle est le plus important regroupement de concessionnaires automobiles à Québec.

Anniversaires

Photo courtoisie

Sébastien Ménard (photo), notre bien-aimé rédacteur en chef et éditeur du Journal de Québec... Richard Powers, président du Groupe Richard Powers (le King pour les intimes), 63 ans... Tiffany, chanteuse américaine, 46 ans... Sting, chanteur et bassiste, membre du groupe The Police, 67 ans... Claudine Chatel, comédienne québécoise, 67 ans... L’honorable Marie Deschamps, juge de la Cour suprême du Canada de 2002 à 2012, 68 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 2 octobre 2017. Tom Petty (photo), 66 ans, rocker américain, chanteur des Heartbreakers (I Won’t Back Down et Free Fallin)... 2016. Neville Marriner, 92 ans, violoniste et chef d’orchestre britannique, fondateur de l’Academy of St Martin-in-the-Fields... 2014. Fyodor Bogdanovsky, 84 ans, haltérophile soviétique, champion aux Jeux olympiques d’été de 1956... 2013. Jonathan Kaufer, 58 ans, réalisateur, scénariste et acteur américain.