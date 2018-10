Samuel Blais en a fait assez

Le Québécois Samuel Blais a su convaincre l’état-major des Blues de St. Louis qu’il pouvait faire le travail dans la Ligue nationale de hockey (LNH), alors qu’il amorcera la saison avec l’équipe.

Le jeune homme de 22 ans a connu un bon calendrier préparatoire, marquant notamment quatre buts.

La saison passée, Blais a porté les couleurs des Blues pendant 11 parties, récoltant un but et deux mentions d’aide. Évoluant principalement dans la Ligue américaine lors des deux dernières années, le natif de Montmagny a récolté 83 points, dont 43 filets, en 112 matchs avec les Wolves de Chicago et le Rampage de San Antonio.

Blais a été le choix de sixième tour (176e au total) des Blues au repêchage de la LNH de 2014.