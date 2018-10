Taylor Hall donne la victoire aux Devils en Suisse

L’attaquant Taylor Hall a inscrit un magnifique but en prolongation et les Devils du New Jersey ont battu le SC Berne 3-2, lundi, en Suisse.

Le dernier lauréat du trophée Hart dans la Ligue nationale de hockey (LNH) est entré avec vitesse dans la zone du club européen, s’est débarrassé de son couvreur avec une belle feinte et a battu le gardien avec un tir précis dans la partie supérieure.

«Il y avait vraiment une belle atmosphère, ici, à Berne, a expliqué Hall après le match. Être ici avec Nico [Hischier] et voir l’excitation des partisans, c’était vraiment cool. Je veux vraiment remercier les fans de Berne pour cette magnifique soirée.»

Les autres marqueurs des Devils ont été Andy Greene et Ben Lovejoy. Dans le camp des favoris de la foule, Simon Moser et Mark Arcobello ont touché la cible.

Un moment émouvant pour Nico Hischier

Originaire de la Suisse, l’attaquant Nico Hischier a été chaudement applaudi par les quelque 17 000 partisans présents dans le PostFinance Arena, lors des présentations de début de rencontre. Le premier choix de l’encan 2017 de la LNH a visiblement été touché par l’accueil, lui qui contenait difficilement ses émotions.

«J’ai eu des frissons, c’était tellement cool, a indiqué la vedette du jour. En Amérique du Nord, ce n’est pas commun, ce type d’introduction, et, ici, c’est la norme. C’était une belle façon d’être accueilli.»

Le jeune homme de 19 ans a joué trois saisons pour le SC Berne avant de faire le saut dans la LNH, l’an passé.

Les Devils amorceront leur saison régulière en Europe, contre les Oilers d’Edmonton, samedi, en Suède.