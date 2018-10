Un enfant de 3 ans tombe d’un manège

SAINTE-ADÈLE | Un garçon de 3 ans pourrait perdre plusieurs dents après avoir chuté d’un manège lors d’un festival dans les Laurentides.

Aiden Bellemare est tombé sur le ventre et s’est frappé violemment le menton sur le sol.

« Quand je l’ai vu tomber, j’ai couru pour aller le chercher parce que le manège redescendait sur lui. J’ai eu peur que le manège l’écrase », a dit son père Francis Bellemare.

L’accident s’est produit vendredi vers 19 h 30 pendant le festival Oktobierfest de Sainte-Adèle, organisé par la Chambre de commerce de l’endroit.

Photo courtoisie

L’opératrice a immédiatement arrêté le manège. Le petit Aiden a été transporté en ambulance à l’hôpital de Saint-Jérôme.

Commotion cérébrale

Le bambin souffre d’une microfracture à la mâchoire, d’une dent fracturée et pourrait perdre plusieurs dents selon son père.

« Ses gencives sont bleues et enflées. On arrive de l’hôpital Sainte-Justine. On ne sait pas encore s’il risque de perdre plusieurs dents. On doit rencontrer une neurologue et aller chez un dentiste tout de suite après », a raconté M. Bellemare.

Le petit souffre de tremblements et les médecins suspectent une légère commotion cérébrale.

La compagnie propriétaire du manège ne sait toujours pas ce qui s’est produit.

« Le manège est fait pour les petits et le jeune garçon avait la taille pour y être admis », explique Éric Lavallée, président d’Amusements spectaculaires. Il a pris contact avec le manufacturier italien afin de comprendre ce qui a pu se produire.

Après des vérifications réalisées par les techniciens de l’entreprise, le manège a été remis en fonction et a fonctionné tout le week-end.

« C’est incroyable, ils n’ont pas arrêté le manège. C’est clair que le système qui retient les enfants est défectueux. Ce manège est dangereux », fustige M. Bellemare.

Une poursuite ?

Les parents d’Aiden comptent intenter une poursuite contre la compagnie. Ils ont une assurance dentaire de base qui ne couvre pas ce genre d’accident.

Le président d’Amusements spectaculaires, M. Lavallée, veut rencontrer les parents pour évaluer avec eux une possible compensation.

La Chambre de commerce de Sainte-Adèle qui organise l’Oktobierfest assure qu’Amusements spectaculaires est une compagnie sérieuse.

« C’est bien triste pour tout le monde. On compatit avec eux. Ça fait sept ans qu’on leur permet de venir installer les manèges ici et il n’y a jamais eu d’accident », explique Guy Goyer, directeur général de la Chambre de commerce de Sainte-Adèle.