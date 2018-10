Un homme arrêté pour agression sexuelle et armée par la police de Québec... en Colombie

QUÉBEC | Un homme de 43 ans a été arrêté, en Colombie, par les policiers du Service de police de Québec (SPVQ), pour agression sexuelle et agression armée à l’endroit d’un membre de sa famille.



L’arrestation du suspect fait suite à une enquête amorcée en 2015 après le dépôt d’une plainte de la victime qui, au moment des faits, était d’âge mineur.

«Il s’agit d’un Colombien qui avait reçu son titre de résident permanent au Canada. À la suite des faits reprochés, l’homme est retourné vivre dans son pays», indique David Poitras, porte-parole au SPVQ.

Dans un communiqué, le SPVQ a expliqué que le dossier est devenu complexe, car l’homme s’était établi hors du Canada: «Un protocole d’entente multisectorielle a été déclenché».

Il était d’ailleurs dans la liste des personnes recherchées sur INTERPOL, l’organisation internationale de police.



Le suspect était détenu en Colombie depuis l’automne 2017, selon le porte-parole.

Pour mener à terme un tel dossier d’enquête, arrêter le suspect dans un autre pays et faire autoriser l’extradition de ce dernier, il y plusieurs éléments à prendre en compte par les autorités.



En premier lieu, le suspect doit avoir commis un acte grave, comme un crime grave contre la personne, tel est le cas dans le présent dossier.

Ensuite, le ministère de la Justice du Canada doit obtenir les autorisations pour localiser le suspect et finalement le ramener au pays.

«Le suspect était détenu à Bogota. Le ministère de la Justice du Canada a reçu l’autorisation d’extradition de la Colombie. Mais le suspect a contesté son extradition. Finalement, elle a été refusée et il a été ramené au pays», explique M. Poitras.

Le suspect, dont l’identité n’a pas été dévoilée afin de protéger celle de la victime, devrait comparaître lundi au palais de justice de Québec.



Pour mener à bien l’enquête la police de Québec a dû travailler en partenariat avec le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), la Gendarmerie royale du Canada, le Ministère de la Justice du Canada, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, l’Agence des services frontaliers du Canada et Interpol.



–Avec la collaboration de Catherine Bouchard