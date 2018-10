Une Acura de 21 ans vendue bien plus cher qu’une neuve

Ces derniers jours avait lieu à Las Vegas un encan organisé par Barrett-Jackson. Au cours de cet événement, une Acura Integra Type R 1997 s’est envolée pour la somme de 63 800 $ US, soit l’équivalent d’un peu plus de 82 500 $ CAN.

Ce montant inclut la commission.

À titre indicatif, une Acura RLX flambant neuve se détaille à partir de 65 490 $ CAN. À l’exception de la NSX, il s’agit du véhicule le plus dispendieux au sein de la gamme de la division de luxe de Honda.

Si cette Acura s’est vendue plus cher qu’une neuve, c’est parce que malgré ses 21 ans, elle est pratiquement neuve. En effet, on peut lire sur son odomètre qu’elle n’a parcouru que 1191 milles, ce qui représente environ 1916 kilomètres.

Par ailleurs, cette compacte japonaise a tout pour plaire à un collectionneur puisqu’il s’agit d’un exemplaire assemblé lors de la première année de production de cette version, soit 1997. Il est à noter qu’elle porte le numéro 37 sur les 320 unités produites cette année-là.

Alors que les sièges sont recouverts de suède noir parsemé de surpiqûres rouges, la carrosserie est peinte en blanc Championship.

Évidemment, sous le capot, on retrouve le bloc d’origine. Il s’agit d’un moteur à quatre cylindres de 1,8 L dont la puissance s’élève à 200 chevaux-vapeur. Il est accouplé à une transmission manuelle à 5 rapports.

En plus du système de climatisation, elle est équipée de la conduite et du freinage assistés, des vitres, miroirs et portes électriques ainsi que de la chaîne stéréo à six haut-parleurs jumelée à un lecteur CD.

Comme une digne voiture de collection, cette Integra Type R est accompagnée de la documentation d’époque : autocollant de fenêtre, facture d’achat orignal ainsi que le manuel du propriétaire.