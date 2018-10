Voter tout mêlé

Voilà, c’est le jour J. Le moment où l’on décide pour qui l’on vote. Mais « pour qui », est-ce que c’est le candidat ou le parti? Dans le meilleur des scénarios, ces deux variables sont cohérentes et dirigent notre crayon vers la même case. Or, à la lumière de mes nombreuses conversations des derniers jours, pour plusieurs, ce n’est pas le cas. On apprécie un candidat, moins son parti, et vice versa. Certains se dirigent vers les bureaux de vote encore peu convaincus, déchirés.

Cela fait près de 30 ans que j’ai le droit de vote et jamais je n’ai senti autant de gens de mon entourage complètement mêlés, incertains de leur choix, alors qu’ils s’apprêtent à faire la file pour aller voter.

Pourtant, ce sont des gens politisés, qui suivent les débats de l’Assemblée nationale à longueur d’année.

Question nationale

Pendant des décennies, c’était assez simple. Essentiellement, on se positionnait pour ou contre l’indépendance du Québec. Le choix du parti allait de soi et, par conséquent, le candidat qui représentait cette option obtenait le vote.

La question nationale pratiquement éludée de cette élection, sans véritable projet de société mis de l’avant, on vote par contestation ou en se basant sur les multiples promesses faites à la pièce. Des programmes qui forment, au final, des espèces de courtepointes bigarrées dans lesquelles on retrouve toutes sortes de couleurs, de motifs et d’intensités.

On est donc certains de trouver dans ces assemblages au moins un petit quelque chose qui se marie à notre décor et à nos valeurs. Et l’inverse est aussi vrai. Dans ces propositions, il y a des morceaux qui jurent.

L’importance du candidat

Dans ce contexte, autour de moi, les candidats prennent une plus grande importance.

On ne discute plus seulement des partis, de leur chef et de leur campagne, mais aussi des aspirants députés qui se présentent dans les différentes circonscriptions. Leur personnalité, leurs réalisations, leur vision pour leur territoire et leurs électeurs, ainsi que leur façon de faire de la politique deviennent des enjeux réellement pris en considération.

Un souverainiste jadis imperturbable vote pour la première fois de sa vie « Libéral », car le candidat de Philippe Couillard, de son point de vue, est le plus fort pour représenter son comté.

Une autre, qui n’adhère qu’en partie au programme de Québec Solidaire, votera néanmoins pour la candidate de cette formation, car elle lui semble la plus éloquente parmi tous les autres qui se présentent.

Espérons qu’une fois élus, les députés seront écoutés par leurs chefs respectifs.

Outre le mode de scrutin, qui est à revisiter et qui le sera si on se fie aux dernières promesses, la ligne de parti l’est également et mérite d’être assouplie pour que les députés puissent défendre les intérêts de ceux et celles qui les ont élus : les citoyens, les vrais chefs.

En tout cas, moi, je vote pour ça. Ça aiderait à y voir plus clair.