10 tendances repérées sur les podiums

À voir les grands défilés, l’automne sera haut en couleur avec des teintes qui ensoleilleront les journées plus les plus sombres. Nous avons repéré dix tendances qui pourront vous inspirer pour créer vos prochains looks. Amusez-vous !

Couleurs

Le noir ne sera pas le maître de la saison ; on aime des looks animés par des couleurs vives comme le jaune, l’orangé, le rose, le rouge et le violet. Le néon se pointe le bout du nez pour séduire les plus audacieuses.

Photo AFP

Photo AFP

Imprimés

Les carreaux de toutes les grosseurs occupent de loin la première place, suivis des motifs animaliers, notamment l’imprimé léopard. Les petites fleurs des champs résistent au froid sur des fonds plus foncés.

Photo AFP

Photo AFP

Photo AFP

Les matières

Il y a deux clans ; celui des matières nobles et naturelles tels le cachemire, la laine, le satin, la soie, le cuir brut et l’autre qui vise un côté futuriste avec des plastiques, des lamés, des cuirs vernis et des fausses fourrures.

Photo AFP

Photo AFP

Photo AFP

Les coupes

La tendance est aux pièces longues, voire très longues, et les coupes sont très fluides, voire androgynes. On sent aussi une grande inspiration des années 80 avec le retour des épaulettes, les jupes évasées et les pantalons à taille haute.

Photo AFP

Photo AFP

On en parle

Belle initiative

Une étudiante en médecine, Élizabeth Adam, vient de créer une nouvelle marque tendance, MPWR Supply, qui a pour but d’amasser des fonds pour améliorer les services en maladie mentale. La première collection de chandails interpelle les autres jeunes avec un message clair sur le pouvoir de s’accepter. À voir sur mpwrsupply.com

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Nouveauté

À base d’avoine

Photo courtoisie

Entièrement créée au Québec la gamme de soins Juvente est composée de produits efficaces, mais d’origine naturelle. Ce sont les premiers en Amérique du Nord à intégrer dans leurs formulations les ingrédients actifs naturels bêta-glucane et avenanthramides. Les produits nettoyants et anti-âge JUVENTE sont en vente chez AVRIL et en ligne sur juventedc.com.