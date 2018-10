GILBERT, Carole (bouleau)



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce, le mercredi 26 septembre 2018, à l'âge de 60 ans et 6 mois, est décédée madame Carole Gilbert, conjointe de monsieur Nelson Paradis et fille de madame Marie-Annette Lepage et de monsieur Yvon Gilbert. Elle demeurait à Saint-Zacharie.où la famille recevra les condoléances à compter de 9h. Ultérieurement, l'inhumation aura lieu au cimetière paroissial sous la direction deElle laisse dans le deuil outre son conjoint monsieur Nelson Paradis; ses enfants : Vanessa (Jean-Philippe Lebel) et John; son beau-fils Éric Jetté; ses 3 petits-amours Nathan, Bianca et Léanna Lebel, ainsi que ses parents Marie-Annette Lepage et Yvon Gilbert. Elle était la soeur de Yvan (Alain Fortier), Céline (Jean Paradis), Alain (Maryse Turgeon) et Steeve. Elle était la belle-soeur de Viateur dit Jimmy (Gisèle Gagné), Lilianne, Louisa, Ginette (Richard Giroux), Lisette, Johanne (Jean Cloutier), Réjean (Aline Lepage), Steeve (Renée Pilote), Fabienne, feu Dany, Gina et David Paradis (Julie Fournier).Elle laisse également dans le deuil ses meilleurs amis Denyse Poulin et Roland Lebreux ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Catherine de Longpré, 1140, 20e Rue, Saint-Georges (Québec), G5Y 7M1.