BLOUIN-THIBAULT, Line



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 27 septembre 2018, à l'âge de 62 ans, est décédée dame Line Blouin-Thibault, épouse de monsieur Gaétan Thibault, fille de feu monsieur Maurice Blouin et de dame Georgette Blouin. Elle demeurait à Québec.de 17h30 à 20h30.Elle laisse dans le deuil, outre son époux; ses filles : Gabrielle (Steve McKinnon) et Andréanne (Simon-Pierre Dubé); ses petits-fils adorés : Noah, Lukas, Jacob et Laurent; sa mère Georgette; ses frères et soeurs : Michel (Florence Benoit), Gaétan (Diane Arsenault), Carole (Denis Anton) et Sylvie (Richard Sylvain); sa belle-soeur Jeannine Thibault (Pierre Plamondon); son beau-frère José Valdes (Lyse Blouin); sa grande amie Johanne Bédard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier son infirmière dévouée, Marilou Desruisseaux-Dumais, pour la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la recherche médicale infantile ou à un centre de refuge pour animaux.