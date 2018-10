À 140 km/h dans une zone de 50, le policier accusé d'avoir causé la mort de trois aînés dit qu'il avait le contrôle de sa voiture

ROBERVAL | Le policier de la Sûreté du Québec Maxime Gobeil se souvient des moindres détails des événements qui ont mené à la mort de trois aînés à Dolbeau en juillet 2018.

Il vit difficilement avec les conséquences du drame qui a coûté la vie à trois aînés. «Ce n’est pas un événement qui est facile à vivre avec», a déclaré le patrouilleur de 33 ans, ce matin, au palais de justice de Roberval.

L’agent est accusé de conduite dangereuse ayant causé la mort de trois personnes âgées. Il subit actuellement son procès.

Le drame s’est joué sur la route 169, dans une zone de 50 kilomètres à l’heure. Il roulait à 140 km/h juste avant l’impact puisqu’il se dirigeait sur un appel d’urgence.

Le policier a dit au juge Pierre Simard qu’il avait le contrôle de sa voiture banalisée. Il modulait la vitesse à laquelle il circulait, selon les obstacles.

Maxime Gobeil souligne avoir aperçu la petite voiture à l’intérieur de laquelle prenaient place les trois victimes. Elle était en bordure du chemin et s’apprêtait à sortir de l’entrée d’une résidence pour personnes âgées.

Le policier était convaincu que la Kia Rondo resterait immobilisée. Les lumières d’urgence de sa Dodge Charger et les sirènes étaient activées.

Or, la petite voiture s’est engagée sur la route. «J’étais certain qu’il n’allait pas sortir de l’entrée en me voyant arriver», a dit l'accusé Gobeil.

Le policier dit avoir appliqué les freins et avoir tourné son volant vers la gauche «pour éviter la menace».

«Le véhicule s’est mis en mouvement. Je n’ai pas pu éviter l’impact.»

Plus de détails à venir...