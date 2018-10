«Arrêter le temps» : le retour aux sources de Dave Morissette

Après avoir parcouru le chemin de Compostelle en solo en 2016 et 2017, Dave Morissette avait envie de revivre l’expérience en 2018, avec son père et ses deux fils.

«Cette année, j’avais besoin de me retrouver avec les gens qui m’entourent et que j’aime, avec ma famille», glisse l’animateur de TVA Sports en entrevue.

Le documentaire «Dave Morissette – Arrêter le temps», que diffuse MOI & cie ce jeudi, 4 octobre, à 20 h, nous permet d’accompagner les hommes du clan Morissette sur quelques kilomètres de ce périple à vélo, qui a, semble-t-il, considérablement resserré les liens entre eux.

«Je parle à mon père tous les jours, mais je n’ai jamais passé trois heures avec mon père sans parler, illustre Dave Morissette. On a eu des fous rires, là-bas, c’était juste magique. Quand on est là-bas, on ne réalise pas ce qu’on est en train de vivre. Mais je le vois dans ma relation avec mes gars, aujourd’hui, à quel point on est proches, et avec mon père, à quel point ce voyage nous a changés.»

Papa poule

Réalisée par Maude Sabbagh, l’émission d’une heure nous plonge véritablement dans l’intimité du quatuor, en montrant notamment le papa poule qu’est Dave Morissette avec sa progéniture.

«Je suis toujours inquiet, je veux toujours leur bien... J’ai réalisé que je ne changerai jamais!» se résigne-t-il.

Dave Morissette raconte être «retourné à la source» pendant cette parenthèse, en juin dernier. Son père Allen, ses garçons Jeremy, 22 ans, et Zack, 14 ans, et lui-même n’ont pas vécu dans le luxe, se contentant souvent de dormir dans des gîtes, de partager des lits superposés et de se nourrir de pain et de saucisson.

«Mes gars, qui sont deux athlètes, n’ont jamais fait quelque chose d’aussi difficile que ça. Mon père non plus, et moi non plus. C’est l’affaire la plus dure que j’ai faite, à pied ou en vélo», assure Dave Morissette, précisant au passage que son père, à 67 ans, ne s’est jamais plaint durant toute l’aventure, même de la chaleur.

Optimiste

De retour depuis quelques semaines dans son décor de «Dave Morissette en direct», à TVA Sports, l’analyste sportif conserve par ailleurs son habituel optimisme à l’approche de la nouvelle saison du Canadien de Montréal qui s’amorce.

«On va être positifs autant qu’on peut l’être, rigole-t-il. Ce que j’espère vraiment, c’est d’avoir des surprises, cette année. Sans parler des victoires, je veux revoir l’attitude qu’on avait pendant le camp d’entraînement.»

«Mon rêve, c’est de voir le Canadien se battre pour une place en séries au mois de mars. Quand ça compte, jusqu’au bout! Ça va être dur, mais c’est ce que j’aimerais. Si j’avais à miser aujourd’hui, je serais bien menteur de penser qu’ils vont accéder aux séries, mais je veux être surpris. Et je pense que c’est ce qui va motiver les gars, cette année...»

«Dave Morissette – Arrêter le temps», jeudi 4 octobre, 20 h, à MOI & cie.