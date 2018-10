Arrondissement de Sainte-Foy: Tramway ou non, l’édifice du CPE aurait été démoli

Le maire de Québec a tenu à rectifier le tir, mardi matin. Tramway ou pas, l’édifice aurait de toute façon été démoli, a-t-il précisé. « Je pense que c’est nous qui avons fait l’erreur, parce qu’on a répondu au journaliste que c’était le parcours du tramway [mais] s’il n’y avait pas eu de tramway, on serait exactement dans la même situation. Le tramway ne passe pas à travers l’édifice, pour être bien clair. »

« On investit beaucoup d’argent sur le Plateau de Sainte-Foy. Quand on voit le plan d’ensemble, avec le tramway, la nouvelle structure du marché, le stationnement végétalisé, les deux arénas qui sont là, le Centre de glaces, honnêtement, ça va changer beaucoup et je pense que les gens de l’arrondissement sont très fiers. »