Avec neuf députés, quel avenir pour le Parti québécois?

Après avoir fait élire seulement neuf députés, le Parti québécois a perdu son statut de parti reconnu à l'Assemblée nationale. Qu'adviendra-t-il du Parti québécois au cours des prochaines années?

Le PQ a perdu de nombreux châteaux forts notamment Abitibi-Ouest, Verchères et Taillon. Des députés vétérans ont également perdu leurs élections lundi soir, dont Stéphane Bergeron, Nicolas Marceau, Diane Lamarre et Carole Poirier.

Mais le parti a également perdu son chef Jean-François Lisée qui a été évincé de sa circonscription de Rosemont.

Après sa défaite, il a annoncé qu'il allait abandonner ses fonctions de chef de PQ, poste qu'il occupait depuis presque deux ans.

Le PQ a tout de même des assises très solides aux Québec alors qu'il compte pas moins de 80 000 membres.

«Nous sommes le parti, qui, tous partis confondus, a le plus de membres, de militants et ça c'est extraordinaire. Ce sont des gens qui sont motivés qui croient aux valeurs et au programme porté par le Parti québécois», a expliqué Sylvain Gaudreault, député de Jonquière.

Pour ce qui est de la direction du parti, rien n'est décidé, affirme la députée de Marie-Victorin Catherine Fournier. «On va faire les débats dans l'ordre», a-t-elle dit en ajoutant que les élus péquistes allaient se rencontrer dans les prochaines heures.

