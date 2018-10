Bella Hadid et Kendall Jenner remettent sur la carte cet accessoire pour cheveux vraiment pratique et pas cher

Si vous êtes née avant l’an 2000, vous avez certainement porté le fameux bandeau extensible à dents ultra-populaire à l’époque.

Adoré par de nombreuses vedettes durant les années 90, l’accessoire était à la fois fashion et, surtout, super pratique. Le bandeau permettait de dégager le visage et les dents maintenaient les cheveux bien en place.

Aussi, contrairement à la passe, le bandeau-peigne ne serrait pas la tête, donc pas de douleur à la fin de la journée.

Bien qu’on ait d’abord aperçu l’accessoire dans les défilés cet automne, les stars l’ont désormais adopté dans la vie de tous les jours.

Kendall Jenner et Bella Hadid ont été vues avec cet accessoire chouchou et le portent toutes les deux de la même façon: avec les cheveux détachés et lissés.

Un autre aspect intéressant du bandeau-peigne est son côté pratique à la salle de gym. Puisque les dents maintiennent votre chevelure, il n’y a pas de risque que de petites mèches s’échappent.

C’est donc parfait pour garder la sueur loin de sa crinière!

Le plus beau, dans tout ça? L’accessoire est dispo à prix mini! Pas besoin de vider son compte de banque pour avoir le même style que nos vedettes préfs!

Bandeau-peigne flexible par Goody, 5,77 $, amazon.ca

