BMW Série 3 2019: la voici déjà

On savait qu’une toute nouvelle mouture de la BMW Série 3 s’en venait prochainement, mais on s’attendait à un dévoilement plus tard cette année. Il se trouve qu’elle vient d’être présentée au Salon de Paris cette semaine. La voici.

Une allure nettement moins conservatrice

Cette nouvelle génération de l’iconique berline sport portera le code interne G20 et sera assemblée sur la toute nouvelle plateforme modulaire qui supporte également les Série 5 et Série 7 actuelles, ainsi que la prochaine BMW Z4 (et la Toyota Supra).

Le constructeur promet une Série 3 plus légère de 55 kg grâce à l’utilisation de l’aluminium pour les composantes de suspension et certains éléments de la carrosserie.

Gabriel Gélinas

On remarque non seulement une berline compacte plus volumineuse, mais aussi à l’allure nettement plus agressive que sa devancière, laissant derrière elle le design conservateur qui a longtemps permit à la Série 3 d’être si adorée par les adeptes de la marque. Les phares avant sont désormais présentés en deux parties, une plus haute que l’autre. Le pare-choc est plus agressif, et à l’arrière, on y retrouve des feux à DEL totalement différents.

Dans l’habitacle, on remarque un tableau de bord entièrement numérique, tendance chez les constructeurs de grand luxe ces temps-ci, ainsi qu’un nouvel écran tactile de plus grande dimension.

Au Canada, la 330i xDrive sera alimentée par un quatre cylindres de 2,0 litres turbo d’une puissance de 255 chevaux et un couple de 295 lb-pi, une augmentation de 37 lb-pi par rapport à sa devancière. Peu après, on verra apparaître les M340i et M340i xDrive avec une puissance de 382 chevaux et un couple de 369 lb-pi. Toutes les déclinaisons de la Série 3 2019 viendront avec une boîte automatique à huit rapports. BMW demeure toutefois conservatrice au sujet de la prochaine 330e hybride rechargeable, qui n’arrivera qu’en 2020. Pour le moment, aucun détail technique n’a été dévoilé pour cette déclinaison électrifiée.

La BMW Série 3 2019 arrivera dans les concessionnaires canadiens au printemps de 2019.