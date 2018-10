Capitanat du CH: Pierre Turgeon se souvient

En 1995, Pierre Turgeon a été nommé capitaine du Canadien de Montréal. C'est donc sans surprise que la nomination de Shea Weber au même titre, lundi, lui a rappelé de bons souvenirs.

«C'est une grande fierté. Avoir la chance de jouer pour le Canadien et d'être le capitaine en même temps, c'est un privilège», a-t-il admis lors de l'émission «Les Partants», mardi matin, à la chaîne TVA Sports.

Et selon le Québécois de 49 ans, il n'y avait pas de pression de porter le «C» sur la glace, bien au contraire.

«Quand tu sautes sur la patinoire, tu es dans une zone et tu ne penses plus à ça. C'est d'enfiler le chandail du Canadien pour la première fois qui m'a plus fait quelque chose», a-t-il dit.

Turgeon s'est aussi remémoré la fermeture du Forum, un moment très spécial pour lui. «La cérémonie avec tous les capitaines sur la glace, c'est un souvenir qui va toujours rester là pour moi.»

Et que pense-t-il de Weber à titre de nouveau capitaine de la formation montréalaise?

«Il est dans la ligue depuis plusieurs années, il a de l'expérience, c'est tout un joueur de hockey, il apporte beaucoup de leadership déjà sur la patinoire et je n'ai aucun doute que ça se transposera dans le vestiaire», a analysé Turgeon.

Le natif de Rouyn-Noranda a disputé 104 matchs de saison régulière avec le Tricolore.