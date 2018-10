Classement national : pas de mouvement pour les équipes du Québec

Le Rouge et Or de l’Université Laval et les Carabins de l’Université de Montréal ont gardé leurs places respectives dans le classement hebdomadaire canadien dévoilé mardi par U SPORTS.

C’est donc dire que les porte-couleurs de l'Université Laval sont au deuxième rang et que leurs rivaux de la métropole québécoise sont quatrièmes.

Les deux grands rivaux s’affronteront dimanche pour une deuxième et dernière fois en saison régulière, sur le terrain du stade Telus. Dans le premier match, le Rouge et Or l’avait emporté 12-7.

Pour leurs parts, les Mustangs de l’Université Western sont toujours campés au premier rang. Les champions en titre de la Coupe Vanier occupent le sommet du classement depuis six semaines.

Les Dinos de Calgary sont au troisième échelon, tandis que les Gee Gees d’Ottawa complètent le top 5. Il s’agit d’un bond de quatre positions pour la formation de la capitale fédérale, elle qui a battu les Ravens de Carleton 38-17 la semaine passée.