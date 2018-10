Condamné à la prison pour de la porno vengeresse

Un jeune Montréalais qui s’est vengé de jeunes femmes en publiant des photos intimes d’elles a écopé de 10 mois de prison et s’est vu interdire d’aller sur internet ou de prendre des photos pendant un an.

« [Jessy Dylan Lapointe] ne perçoit pas la gravité de ses gestes, il manque d’empathie envers les victimes », a commenté la juge Nathalie Duchesneau mardi au palais de justice de Montréal, en citant un rapport d’experts sur l’accusé.

Lapointe, 22 ans, est resté de marbre dans le box des accusés en écoutant la magistrate rappeler ses trois crimes, commis sur trois ans à partir de 2015.

Lors du premier événement, Lapointe avait échangé des photos intimes avec une ado de 16 ans. Lorsqu’elle a refusé de lui en envoyer davantage, il l’a menacée de diffuser les images qu’il avait déjà reçues.

« Il a mis ses paroles à exécution », a dit la magistrate.

Agressif

Deux ans plus tard, il a récidivé avec une autre jeune femme qui ne répondait pas à ses avances assez vite à son goût.

Quand à la troisième victime, il s’agit d’une affaire d’extorsion, aussi contre une femme. Incapable d’accepter d’être délaissé par la femme, il s’est présenté chez elle pour saccager les lieux.

« Je vais te violer, je vais te déchirer, tu vas le regretter », avait dit Lapointe à la jeune femme, ajoutant que cette dernière allait « ressembler à [sa] grand-mère ».

Pour la procureure de la Couronne Camille Boucher, Lapointe méritait 15 mois de prison, vu la gravité des gestes considérés comme des « crimes contre les femmes ».

L’avocat de la défense Charles Montpetit suggérait six mois de prison. Il a rappelé que Lapointe avait eu une enfance difficile, mais qu’il voulait maintenant devenir une meilleure personne.

Coupé d’internet

La juge a coupé la poire en deux. Mais en plus des 10 mois d’incarcération, elle a ajouté une probation pendant laquelle il devra suivre des thérapies et aviser son agent de toute relation conjugale.

Et pour s’assurer de diminuer les risques de récidive élevés, il sera coupé d’internet pendant un an. Il lui sera en plus interdit de posséder tout appareil permettant d’accéder à internet ou de prendre des photos et des vidéos.

« Merci », a tout simplement répondu Lapointe à la juge, avant de retourner en détention. Il lui reste six mois à purger.