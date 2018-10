Coups de feu tirés dans le Sud-Ouest

MONTRÉAL – Des coups de feu ont été tirés, en début de nuit, en direction d’un véhicule dans lequel se trouvaient deux personnes, à l’intersection des rues Vinet et Quesnel, dans l’arrondissement du Sud-Ouest à Montréal.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a été appelé à se rendre sur les lieux vers minuit et demi, après avoir reçu un appel concernant des coups de feu tirés en direction d’un véhicule.

En arrivant sur place, les policiers ont rencontré les victimes, un homme de 29 ans et une femme de 28 ans.

Selon les premières informations, ces derniers se trouvaient dans leur voiture et circulaient sur la rue Quesnel pour se stationner sur la rue Vinet, lorsqu’un autre véhicule qui arrivait dans le sens inverse s’est approché et a fait feu en leur direction.

Fort heureusement personne n’a été blessé. Les victimes ne sont pas connues des policiers.

«Les policiers ont localisé un second véhicule avec au moins un impact de projectile d’arme à feu et des douilles ont été retrouvées au sol près des lieux de l’incident», a indiqué Benoit Boisselle, porte-parole pour le SPVM.

Le véhicule suspect a pris la fuite vers le nord sur la rue Vinet. Le nombre de suspect est inconnu et aucune arrestation n’avait été effectuée en fin de nuit.

Un périmètre de sécurité a été érigé et la contribution d’un maître-chien a également été demandée par les enquêteurs du SPVM pour faire la lumière sur cet évènement. La rue Vinet a été fermée entre les rues Blake et Saint-Jacques, et la rue Quesnel a été fermée vers l’ouest à partir de la rue Dominion.