Dans cette chronique, nous proposions, hier – comme « truc » pour éviter la confusion créée par les questions « Habite-t-on dans la rue ou sur la rue ? Demeure-t-on dans l’avenue ou sur l’avenue ? Se promène-t-on dans le boulevard ou sur le boulevard ? » – d’éliminer les prépositions dans et sur devant les mots rue, boulevard et avenue, surtout en présence des verbes demeurer et habiter. Luce habite boulevard Chopin. Son frère demeure rue Stravinsky. Français respecté, question stressante évitée ! Mais la voiture du suspect circule dans la rue Mozart. Et joue-t-on dans la rue ou sur la rue ? Dans la rue... ce qui n’est cependant pas recommandé. S’assied-on dans un fauteuil ou sur un fauteuil ? demandait, hier, Y. Deveault. Dans un fauteuil (qui nous enveloppe). Mais, attention ! la formule s’asseoir sur un fauteuil est correcte. Et, bien sûr, on dit s’asseoir sur une chaise. Vous pourrez d’ailleurs dire que vous avez lu cela dans Le Journal (et non sur Le Journal).