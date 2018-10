Des signes positifs chez les Coltst

Les hommes en bleu ont rendu les armes dans leurs trois défaites par un écart moyen de six points. À pareille date l’an passé, ils avaient déjà perdu au compte de 46-9 face au Rams et 46-18 face aux Seahawks.

Le retour d’Andrew Luck change évidemment la donne, lui qui est devenu dimanche le deuxième quart-arrière de l’histoire, selon ESPN Stats & Info, à s’incliner malgré un effort de plus de 450 verges par la passe avec quatre passes de touchée et aucune interception.

Offensivement, le nouvel entraîneur-chef Frank Reich semble pour le moment protéger Luck contre sa fâcheuse tendance à s’accrocher longuement au ballon, dans un système misant davantage sur les passes courtes et intermédiaires. On peut présumer qu’une approche plus verticale prévaudra quand Reich aura le sentiment que le bras de Luck n’a plus aucune limitation.