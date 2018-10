Diane Tell: «on avait tous l’impression qu’il était immortel»

« Comme il n’a jamais arrêté de travailler, on avait tous l’impression qu’il était immortel. J’imagine qu’on s’attendait à ce qu’il arrête, ou du moins qu’il ralentisse, avant de mourir », avance Diane Tell, de passage à Montréal hier pour faire la promotion de Toutes les femmes de ma vie, le nouvel album de Jean-Pierre Ferland sur lequel elle chante en duo. Elle se souvient d’avoir « souvent croisé » Charles Aznavour au cours de sa carrière, depuis leur première rencontre, à la fin des années 1980, où ils ont chanté en duo la pièce Les plaisirs démodés à la télévision, en France. Elle garde, à ce jour, de bons souvenirs de tous ces « moments furtifs » cumulés au fil des ans. « On se croisait dans des loges d’émissions de télévision et il donnait des conseils en or. Je pouvais lui dire que j’allais enregistrer avec telle ou telle personne et il me disait ce qu’il en pensait. Ses conseils valaient réellement de l’or », insiste Diane Tell.