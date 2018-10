Dix choses à savoir sur le début de la saison de la LNH

La nouvelle saison de la Ligue nationale de hockey (LNH) se mettra en branle mercredi avec des matchs à Toronto, Washington, Vancouver et San Jose. Pour l’occasion, voici un top 10 des statistiques à connaître sur l’histoire des matchs d’ouverture dans la LNH.

- Le Canadien entamera sa campagne mercredi soir à Toronto. Il s’agira de son 741e match de saison régulière contre les Maple Leafs, son 17e en ouverture de saison. La troupe montréalaise a une fiche de 7-9 contre les Leafs en début de campagne.

- Le Tricolore, les Canucks de Vancouver et le Lightning de Tampa Bay connaissent présentement la plus longue série de victoires en ouverture de campagne avec une fiche de 4-0-0 depuis 2014-2015. Le record de la LNH dans cette catégorie appartient au CH, qui a remporté neuf matchs d’ouverture de suite de 1953-1954 à 1961-1962. Les Blues de St. Louis ont aussi réussi l’exploit de 1978-1979 à 1986-1987.

- À Washington, les Capitals dévoileront une bannière de championnat pour la première fois de leur histoire, mercredi. Pour l’occasion, ils accueilleront les Bruins de Boston. Les champions en titre de la coupe Stanley ont une fiche de 57-25-15 en matchs d’ouverture.

- Le but le plus rapide dans l’histoire des matchs d’ouverture a été inscrit 10 secondes après la première mise au jeu le 11 octobre 1986 par Kent Nilsson, des North Stars du Minnesota, contre les Nordiques de Québec.

- Marc-André Fleury (9-4-0) et Ryan Miller (9-3-1) n’ont besoin que d’une victoire pour égaler le record du plus grand nombre de gains (10) pour un gardien en match d’ouverture, détenu par Curtis Joseph et Martin Brodeur.

- À Vancouver, les Flames affronteront des Canucks sans Daniel ou Henrik Sedin pour la première en plus de 18 ans. Le dernier duel de l'équipe de la Colombie-Britannique qui n’impliquait pas un des deux jumeaux suédois remonte au 9 avril 2000, contre les Sharks de San Jose.

- Quand il sautera sur la glace pour affronter les Maple Leafs, Jesperi Kotkaniemi deviendra le deuxième plus jeune joueur (18 ans et 90 jours) de l’histoire à disputer un match avec le Canadien, à égalité avec Claude Lemieux. Mario Tremblay (18 ans et 74 jours) a été le plus jeune.

- À part les Golden Knights, qui ont remporté le premier match de leur histoire 2-1 contre les Stars de Dallas, le Lightning détient le meilleur pourcentage (68,0 %) de points amassés en match d’ouverture de l’histoire de la LNH.

- En affrontant les Ducks d’Anaheim mercredi soir, les Sharks deviendront la neuvième équipe de l’histoire de la LNH à compter sur plusieurs gagnants du trophée Norris, remis au meilleur défenseur, dans leur formation pour un match. Erik Karlsson a gagné le précieux trophée en 2012 et en 2015, tandis que Brent Burns a reçu l’honneur en 2017.

- Kevin Stevens a établi le record pour le plus grand nombre de points dans un match d’ouverture en amassant deux buts et quatre mentions d’aide dans une victoire de 7-4 des Penguins de Pittsburgh contre les Capitals de Washington, le 5 octobre 1990.

*Toutes les informations proviennent de la LNH.