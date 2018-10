Droits des travailleurs et environnement : la CSN promet d’avoir la CAQ à l’œil

Quelques heures après l’élection d’un gouvernement majoritaire de la Coalition avenir Québec, le milieu syndical avise déjà qu’il aura les élus à l’œil afin qu’ils respectent les travailleurs.

Pour le président de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), Jacques Létourneau, certaines mesures proposées par la formation politique «peuvent être préoccupantes».

«Comme chaque fois, la CSN va prendre le temps de voir où va le premier ministre, la composition de son conseil des ministres, et après, on va être l’interlocuteur, dans la société québécoise, de représentation des travailleurs et travailleuses québécois.»

Immigration, éducation, santé et services sociaux, investissements gouvernementaux, environnement: le syndicat se penchera sur de nombreux dossiers qui risquent de bouger.

«On va travailler avec ceux et celles qui sont au pouvoir. On va prendre dossier par dossier, quand on va s’entendre, on va s’entendre, et quand on ne s’entendra pas, on va nous entendre sur la place publique, vous pouvez en être certain.»