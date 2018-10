Élections : lutte serrée sur la Côte-Nord

BAIE-COMEAU - Les électeurs de la Côte-Nord ont été fidèles à leurs habitudes en réélisant deux députés du Parti québécois.

La lutte a toutefois été particulièrement serrée dans la circonscription de Duplessis.

Il a fallu attendre minuit 30 avant d’obtenir les derniers résultats, qui ont finalement mis fin au suspense.

Avec 126 votes de plus que son adversaire de la CAQ Line Cloutier, la députée sortante Lorraine Richard a été réélue de justesse.

Au bureau du directeur du scrutin, on explique ces délais par des problèmes informatiques qui auraient empêché d'afficher des résultats officiels sur internet.

Si Lorraine Richard est déçue de la performance du PQ à travers la province, elle considère tout de même être la meilleure personne pour défendre les citoyens de sa région.

«Je pense sincèrement que les gens de Duplessis seront bien servis avec moi. J'ai fait plus de temps dans l'opposition qu'au pouvoir et je pense avoir très bien servi ma région. Je vais continuer mon travail avec peut-être un peu plus de tigresse en moi.»

Meilleure majorité

Son collègue de la circonscription de René-Lévesque, Martin Ouellet, a réussi à aller chercher une majorité beaucoup plus confortable. Il a obtenu 1623 voix de plus que son adversaire de la CAQ André Desrosiers.

Malgré la déconfiture du Parti québécois, Martin Ouellet estime qu’il sera capable de faire entendre la voix de la région à l’Assemblée nationale. Le député est prêt à tendre la main à la CAQ pour réaliser le pont sur le Saguenay et des projets énergivores en électricité comme la cryptomonnaie.

«Comme on est moins de députés, il va y avoir plus d'espace pour les députés du Parti québécois pour se faire entendre. Je compte prendre toute la place nécessaire pour que les enjeux de René-Lévesque soient entendus et reconnus», a-t-il dit.