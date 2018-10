François Legault annonce les trois priorités de son gouvernement

QUÉBEC | Au lendemain d’une victoire historique, le premier ministre élu François Legault a annoncé qu’il dévoilera « bientôt » la composition de son conseil des ministres, afin de se mettre « au travail le plus rapidement possible » en économie, en éducation et en santé.

Sans surprise, ces derniers thèmes seront les trois grandes priorités du gouvernement majoritaire que formera la Coalition avenir Québec jusqu’à l’automne 2022.

Le premier ministre élu souhaite procéder à l’assermentation de son conseil des ministres dès son retour d’Arménie, où il prévoit se rendre la semaine prochaine afin de participer au Sommet de la Francophonie.

Porté au pouvoir avec une forte majorité, le chef caquiste a signalé que les engagements pris par sa formation politique pendant la campagne électorale « demeurent », et promet de tout faire pour les réaliser.

À commencer par la promesse de mettre « plus d’argent dans le portefeuille des Québécois ».

Dans l’ordre

« Oui, le gouvernement de la CAQ va faire des changements, mais on va faire ça dans l’ordre », a signalé M. Legault, lors d'un point de presse au Domaine Cataraqui avec ses députés de la grande région de Québec, qui ont effectué un balayage presque complet hier soir.

François Legault a réitéré sa volonté exprimée la veille d’être un premier ministre rassembleur.

« Je vais tout faire pour rester proche des préoccupations des Québécois », a-t-il indiqué.

Le premier ministre élu a confirmé que Yves Ouellet, un homme « compétent » et « respecté dans la fonction publique », sera nommé secrétaire général du gouvernement.

