Frédérik Gauthier est prêt à tout pour se tailler un poste avec les Maple Leafs

Après avoir remporté la Coupe Calder avec les Marlies de Toronto dans la Ligue américaine de hockey (LAH) la saison dernière, l’attaquant des Maple Leafs de Toronto Frédérik Gauthier s’est entraîné avec les John Tavares, Auston Matthews et Mitch Marner, mardi, à la veille du premier match du calendrier régulier contre le Canadien de Montréal.

Le Lavallois de 23 ans ne fait toutefois pas partie des quatre trios pour cet affrontement, lui qui occupe présentement le rôle de 13e joueur au sein de la troupe de Mike Babcock.

«Je vais en savoir plus sur ce qu’il va m’arriver demain avant le match, a expliqué Gauthier au réseau TVA Sports. Je me suis amélioré l’année passée avec les Marlies en gagnant la Coupe Calder, ça m’a donné davantage de confiance.»

Cette fois-ci, Gauthier aura eu la chance de montrer l’étendue de son talent en participant au camp d’entraînement des Maple Leafs, lui qui n’avait pas eu la chance de disputer des rencontres préparatoires en 2017.

Une nouvelle atmosphère

Avec la signature de John Tavares au sein de l’équipe pendant l'été, Gauthier remarque un changement d'air dans la formation cette année.

«Il ajoute une présence très imposante dans le vestiaire, il est plus tranquille que d'autres joueurs par contre, a-t-il affirmé. Mais il est un exemple pour nous.»

Gauthier souhaite plus que tout au monde demeurer avec les Leafs pour les 82 matchs cette année, mais se tailler un poste ne sera pas facile avec les talentueux attaquants dans la formation.

«On sait qu’on a une bonne équipe et qu’on a des bons joueurs, il faut continuer de travailler fort et on pourra accomplir de grandes choses», a-t-il mentionné.

Tout porte à croire que le choix de premier tour des Leafs en 2013 est actuellement dans les plans de l’équipe, lui qui pourrait savourer ses premières minutes de temps de jeu dans la LNH, et ce, dès la première partie de la saison.

En 37 matchs disputés dans le circuit Bettman au cours de sa jeune carrière, Gauthier a amassé cinq points, dont trois buts.