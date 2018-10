Gala de la SOCAN: deux autres honneurs pour Patrice Michaud

Patrice Michaud a mis un point d’exclamation à une année de récompenses, mardi soir, lors du 29e Gala de la SOCAN durant lequel ont été attribués plus de 50 honneurs.

L’interprète masculin au Gala de l’ADISQ en 2017 a reçu le prix décerné à l’auteur-compositeur de l’année lors de l’événement tenu à la Tohu, à Montréal. Sa pièce «Kamikaze», l’un des grands succès francophones de l’année, lui a également permis de recevoir une nouvelle accolade.

Le rappeur Loud, interprète de «Toutes les femmes savent danser», a aussi été primé à deux occasions, mettant la main sur le prix Musique urbaine et partageant celui de la révélation avec Hubert Lenoir.

Il a également été impossible de ne nommer qu’un artiste pour la distinction liée à la scène internationale, si bien que les Montréalais Arcade Fire et Alex Castillo Vasquez ont été primés.

Excellence et hommage

Grâce à une carrière étalée sur près de 65 ans, Renée Martel a quant à elle accepté le prix Excellence alors que la distinction Hommage a été remise à Jim Corcoran, ambassadeur de la musique d’expression francophone à CBC.

Plus de 40 ans après sa sortie, le classique de Beau Dommage «La complainte du phoque en Alaska» a été synonyme du prix Empreinte culturelle. C’est aussi un vétéran qui a mis la main sur le prix Musique country: Patrick Norman.

Classiques revisités

De plus, la plus récente édition du Gala de la SOCAN, animée par Pierre-Yves Lord, a été l’occasion d’entendre des versions uniques de chansons bien connues du répertoire québécois.

Mara Tremblay et Éric Goulet ont proposé leur version de «La complainte du phoque en Alaska», Bobby Bazini a revu la pièce «Corridor» de Laurence Jalbert, Jeffrey Piton a fait de même avec «Entre l’ombre et la lumière» popularisée par Marie Carmen et Ludovick Bourgeois a plongé dans l’univers de Francine Raymond le temps de «Y’a les mots» et «Les années lumières».

À cela, il faut ajouter l’incursion de Lydia Képinski et Saratoga chez Marjo, ainsi que celle de la jeune Aiza du côté de Lara Fabian.