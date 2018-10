Inauguration de l’exposition «Refus global: 70 ans»

L’Espace musée du siège social de Québecor, situé à Montréal, inaugurait mardi l’exposition inédite «Refus global : 70 ans», qui souligne le 70e anniversaire du manifeste artistique qui avait ébranlé la société au moment de sa publication, le 9 août 1948.

Mise sur pied par Sylvie Cordeau, vice-présidente philanthropie et commandites de Québecor, et Simon Blais, de la Galerie Simon Blais, commissaire de l’exposition, avec la collaboration de la succession des créateurs concernés, la collection exhibée dans le hall de l’édifice principal de Québecor rassemble des œuvres jamais dévoilées des artistes signataires du Refus global, dont Paul-Émile Borduas, Marcel Barbeau, Jean-Paul Riopelle, Marcelle Ferron et Françoise Sullivan, qui était d’ailleurs présente à l’inauguration, mardi.

Les créations présentées et les descriptions qui les accompagnent témoignent de l’importance du Refus global dans l’histoire du Québec et de l’écho qu’il trouve encore aujourd’hui.

Une copie originale de la déclaration, parafée par quelques-unes de ses principales voix, fait également partie de l’hommage, tout comme des extraits sonores du recueil lus par Yves Desgagnés et la comédienne et poète Amélie Prévost. Les offrandes les plus contemporaines du lot sont signées Jean-Paul Riopelle et Françoise Sullivan et datent de 1989 et de 2005.

«On se retrouve au lendemain d’une élection, où on fonde beaucoup d’espoir, on attend beaucoup des pouvoirs politiques pour changer les choses, a souligné Sylvie Cordeau. Mais on oublie que des mouvements comme le Refus global et nos artistes contribuent beaucoup à faire avancer nos sociétés. Ç’a eu un grand retentissement à l’époque; la preuve, on en parle encore. On célèbre encore le Refus global de différentes manières.»

Audace et courage

Simon Blais a pour sa part salué le courage, l’audace et l’avant-garde dont avait fait preuve le groupe des Automatistes, à l’origine du document qui remettait en question l’art, l’ordre établi et les mœurs sociales et culturelles tels qu’on les connaissait jusque-là au Québec.

Il a rappelé que son auteur et instigateur, Paul-Émile Borduas, avait perdu son emploi d’enseignant à l’École du meuble de Montréal et vu sa famille éclater lorsque le Refus global avait été rendu public.

«Au Québec, dans les années 40, on était encore sous l’emprise de l’Église, la société était en retrait de la modernité, a expliqué Simon Blais. Dans le monde des arts visuels, en peinture, on enseignait encore l’académisme européen, une peinture du 19e siècle. Et ces gens-là ont eu besoin de crier haut et fort qu’il fallait évoluer, qu’il fallait passer à autre chose, être plus spontanés. De penser à faire le manifeste et le publier, c’était extrêmement courageux. Ils ont été rabroués, contestés, et ils en ont tous beaucoup souffert. Ç’a eu un très grand impact sur leur vie.»

L’exposition «Refus global : 70 ans» se tient jusqu’au 9 janvier 2019 à l’Espace musée Québecor, au 612, rue Saint-Jacques, à Montréal.