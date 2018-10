Inspirés par ceux qui changent le monde

Deux passionnés de voyages, David Sanchez de L’Islet au Bas-Saint-Laurent et sa copine Roxanne Régimbald de Mascouche, vont parcourir environ 35 000 kilomètres en réduisant au minimum leurs déchets et leur empreinte écologique.

Ils prévoient voyager le plus possible en appliquant les principes du zéro déchet en refusant le plastique dans les restaurants et magasins et en réduisant leurs possessions au minimum dans leurs sacs à dos.