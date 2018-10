Justin Bieber et Hailey Baldwin se seraient mariés en secret il y a un mois

Justin Bieber et Hailey Baldwin seraient déjà mari et femme depuis un mois, selon un rapport de TMZ.

Le site web américain dévoile que le couple aurait choisi de garder la cérémonie secrète. C’est à New York, au palais de justice, que les tourtereaux se seraient dit «oui, je le veux» devant Jeffrey Quinn, un prêtre du Nyack College.

Will Alexander/WENN.com

Toujours selon ce que rapporte TMZ, Justin et Hailey se seraient mariés sans contrat de mariage. Ils seraient déjà mari et femme, mais une cérémonie serait tout de même prévue avec famille et amis.

Plus tôt cette année, les époux ont acquis un luxueux manoir en Ontario pour la somme de 5 millions de dollars.