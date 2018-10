Justin Ducharme est confortable à Chicoutimi

SAGUENAY | Acquis du Titan d’Acadie-Bathurst lors de la saison estivale, l’ailier gauche de 18 ans n’a pas perdu de temps avant de se faire des nouveaux amis dans le vestiaire des Saguenéens de Chicoutimi.

«J’aime vraiment ça à Chicoutimi. C’est une organisation qui très professionnelle. J’ai vraiment du plaisir avec les gars et la chimie est très bonne dans le vestiaire», souligne celui qui a aidé le Titan à remporter la première Coupe Mémorial de son histoire.

Une expérience enrichissante

Natif de Mirabel, Ducharme a récemment eu la chance de participer au camp d’entraînement des Ducks d’Anaheim où il a vécu des moments inoubliables.

«C’est quelque chose d’assez impressionnant de voir les vétérans de l’équipe arriver au camp d’entraînement. Ils sont venus se présenter aux nouveaux joueurs et ils ont donné de très bons conseils. Je pense que ça te fait grandir», raconte-t-il.

Mardi matin, la Ligue nationale de hockey a publié sa première liste des meilleurs espoirs en vue du prochain repêchage qui se déroulera les 21 et 22 juin prochain à Vancouver. Ducharme a obtenu la cote «C» qui indique qui le place parmi les candidats pour la quatrième, cinquième ou sixième ronde.

Son coéquipier Artemi Kniazev fait également parti de la liste. Le défenseur russe a pour sa part reçu la cote «B» de la part du Bureau des dépisteurs de la LNH.

Le Phoenix en ville

Les Saguenéens ont appliqué les derniers correctifs en vue de leur affrontement face au Phoenix de Sherbrooke, ce soir au Centre Georges-Vézina. Pour sa part, Ducharme a connu un très bon week-end touchant la cible à quatre reprises en seulement deux rencontres.

«C’était deux grosses victoires d’équipe contrairement à notre première fin de semaine où on a eu deux défaites. On a réussi à corriger des petits détails qui ont fait en sorte qu’on a mieux jouer ensemble en équipe, précise-t-il. On est prêt. On a eu des bonnes pratiques et on va continuer à appliquer ce qu’on a corrigé».