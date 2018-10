La pénurie de main-d’œuvre, «urgence nationale» pour le nouveau gouvernement, croit l'entreprise indépendante

Plus que tout autre dossier, le nouveau gouvernement caquiste doit plancher à trouver une solution à la crise de la main-d’œuvre qui frappe présentement de nombreux secteurs au Québec, estime la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI).

«L’urgence nationale pour le nouveau gouvernement, c’est de s’attaquer à cette pénurie de main-d’œuvre», estime la vice-présidente de la FCEI, Martine Hébert. «Les travailleurs immigrants sont un apport important pour nos entreprises, particulièrement dans les régions du Québec où il n’y a plus de population, où les jeunes ne sont plus.»

De nombreux chiffres ont été avancés pendant la campagne électorale sur le nombre d’immigrants que le Québec devrait accueillir annuellement. Pour Mme Hébert, le nœud de la question n’est pas dans le nombre, mais plutôt dans le «casting», pour avoir un arrimage optimal avec les besoins des entreprises d’ici.

«Les travailleurs immigrants qu’on a accueillis dans les dix dernières années étaient des gens majoritairement très qualifiés, surqualifiés, par rapport aux postes qui étaient à combler, observe-t-elle. Ce dont on a besoin, c’est des manœuvres dans nos usines, du personnel pour travailler dans les restaurants, les hôtels, les commerces de détail. Pas nécessairement des diplômés universitaires.»

Mme Hébert dit avoir déjà rencontré à quelques reprises François Legault, mais espère le rencontrer, ainsi que les membres de son équipe, pour lui souligner les dossiers qui touchent les entreprises qu’elle représente.

Le fait que le nouveau gouvernement soit majoritaire risque de rassurer de nombreux entrepreneurs, selon leur porte-voix.

«Ça amène toujours plus de stabilité, de prévisibilité, et on sait qu’on vient de vivre une période d’instabilité assez importante en raison de l’ALENA», constate Martine Hébert, qui compte aussi mettre de l’avant les dossiers touchant la fiscalité des entreprises, la réglementation les touchant et celui des finances publiques saines.