Le Drakkar tient bon face au Phoenix

Victorieux dans un cinquième match en six sorties, les meneurs au classement général du circuit Courteau ont salué leur retour à la maison avec brio dans ce match disputé à vive allure.

Les visiteurs de l’Estrie, qui ont dominé 38-34 au chapitre des tirs au but, ont été dans le coup jusqu’à la toute fin et se sont montrés très coriaces dans cette défaite crève-cœur.

Inspirés en attaque par le tour du chapeau de l’attaquant Nathan Légaré, les matelots du navire ont poursuivi leur bon début de saison et demeurent toujours invaincus à la maison.

Première étoile du match, le numéro 29 du Drakkar a disputé un fort match, et ce, dans toutes les facettes du jeu.

C’est la troisième fois de la saison qu’un membre de l’équipage inscrit un triplé de buts. Après Ivan Chekhovich et Yaroslav Alexeyev, Nathan Légaré prend la relève et atteint le cap des six buts depuis le début du calendrier.